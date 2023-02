La conmovedora reaparición de Christina Applegate en los SAG Awards antes de su retirada

En un ejercicio de verdadera resiliencia y lucha contra la enfermedad, la actriz Christina Applegate ha vuelto a reaparecer públicamente, esta vez en la alfombra roja de los SAG Awards 2023. Un evento en el que la actriz era nominada en la categoría de mejor actriz en una serie de comedia, por su papel en Dead to me (Muertos para mí, en español).

Agarrada a su ya habitual bastón y al brazo de su hija Sadie, de 12 años, Applegate derrochaba felicidad en el evento, donde se mostraba emocionada en numerosas ocasiones. Hace tan solo unas semanas, la actriz confesaba lo que suponía su paso por los SAG Awards: "Es mi última entrega de premios como actriz probablemente, así que es algo importante", señalaba para los Los Angeles Times.

"No puedo imaginarme levantarme a las 5 de la mañana y pasar de 12 a 14 horas en un plató", revelaba Applegate sobre su retirada prematura a los 51 años. "Tengo pensado hacer mucho doblajes para ganar dinero y asegurar que mi hija coma y podamos continuar viviendo en nuestra casa".

#ChristinaApplegate se presenta en los #SAGAwards2023 junto a su hija Sadie. pic.twitter.com/qzIXjClgTI — ıllıllı Marisa Cariolo ıllıllı (@cariolisima) February 27, 2023

Christina Applegate holds hands with her daughter Sadie Grace LeNoble on the #SAGAwards red carpet. pic.twitter.com/w3FTP2hpqc — KTLA Entertainment (@ktlaENT) February 27, 2023

La primera aparición pública de Applegate se produjo a finales de 2022, cuando la actriz recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Unos meses antes, la norteamericana anunciaba que padecía esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal. En verano de 2021, la actriz tuvo que paralizar el rodaje de Dead to me, la serie de humor negro creada por Liz Feldman, para someterse al tratamiento.

Reconocida por su papel como Kelly Bundy en la serie Matrimonio con hijos, al que le siguieron interpretaciones en filmes como Streets (1990), No le digas a mamá que la canguro ha muerto (1991), Mars Attacks! (1996), La cosa más dulce (2002), Alvin y las ardillas 2 y 3, e incluso un pequeño papel en Friends, la actriz lleva décadas siendo una habitual de la pequeña y gran pantalla.

"No me gustaba verme luchando. Engordé 18 kilos debido a la inactividad y los medicamentos. No me veía como yo misma, ni me sentía como yo misma", señalaba sobre su enfermedad. Sin embargo, el cariño de los suyos y de la industria cinematográfica han sido claves para que Applegate no se rinda.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.