Confirmado: tendremos Globos de Oro en 2022 (pero no los emitirá NBC)

La imagen de los Globos de Oro ha quedado severamente comprometida tras su última edición. El enfado por las nominaciones de Emily en París en detrimento de una serie tan aclamada y comprometida como Podría destruirte precedieron un incendiario informe de Los Angeles Times que detallaba cómo la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, organizadora de los premios, había fomentado durante años “una cultura de la corrupción”, plena en irregularidades, sobornos por parte de las majors y una clamorosa falta de diversidad entre los miembros. La crisis se vio agudizada con el boicot de estudios como Netflix, Amazon y Warner, y el anuncio por parte de estrellas como Scarlett Johansson y Tom Cruise de que se desvinculaban de la organización.

Uno de los golpes más duros tuvo lugar pocos meses después de que estallara la polémica, cuando NBC (encargada históricamente de emitir cada año la ceremonia) reveló que dejaría de apoyar a la HFPA, y los Globos de Oro se quedaron sin cadena. Sucedía en paralelo a que la Asociación anunciara medidas para mejorar su funcionamiento, reclutando nuevos miembros y prohibiendo que estos recibieran regalos por parte de las compañías, pero desde la NBC no lo veían suficiente. “Creemos que la HFPA está comprometida con una reforma significativa, pero un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”. La pregunta estaba clara: ¿podrían celebrarse los Globos de Oro sin NBC detrás?

Pues parece que sí. Este viernes, la Asociación de la Prensa Extranjera se ha puesto en contacto con varios medios estadounidenses y les ha enviado una carta con una explicación de las nuevas normas de elegibilidad, confirmando que la próxima gala de los Globos de Oro ya está en desarrollo. “La HFPA planea reconocer las actuaciones de 2021 para celebrar el gran trabajo de la industria a lo largo del año en la 79ª edición de los Globos de Oro”, le ha confirmado una fuente no identificada a Variety. Este hincapié en las “actuaciones” también insinúa un posible cambio en la articulación de las categorías, acaso suprimiendo ámbitos ajenos a los interpretativos.

Más allá de cómo se entregarán estos premios, está la duda de dónde se emitirá la gala si NBC no se hace cargo (aunque ya ha declarado que no descarta cambiar de idea de cara a enero de 2023). Por lo pronto, la directiva de la Asociación está empeñada en que esta se celebre, cuente con un canal que lo televise o no. Por otra parte, resulta casi imposible creer que cuando los Globos de Oro se fallen en 2022 estos mantengan su estatus de “antesala de los Oscar”, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de apoyos que han perdido tanto por parte de las productoras como de las propias estrellas.

