Confirmado: Sony y Marvel van a continuar la saga de ‘Spider-Man’

Tres películas más, prometió Amy Pascal, una de las principales responsables de Spider-Man: No Way Home. Su bravata tenía lugar al poco de que Tom Holland mostrara sus dudas de continuar interpretando al trepamuros dentro del Universo de Marvel, y cuando ya faltaba cuestión de días para que se estrenara su próxima película, considerada el cierre de la trilogía que iniciara Spider-Man: Homecoming. Quedaba la duda de si Pascal solo se había dejado llevar por su entusiasmo, pero la recaudación de No Way Home en su fin de semana de apertura está siendo demasiado brutal como para no volver a incidir en el tema.

Este viernes tanto ella como Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios, concedieron una entrevista al New York Times. En ella el mandamás de la gorra se apresuró a confirmarlo: habrá más Spider-Man, y tanto Sony como Disney ya están trabajando en ello de cara a, al menos, una película más. “Amy y yo, Disney y Sony, estamos hablando… y sí, activamente estamos comenzando a desarrollar hacia dónde se dirige la historia”, asegura Feige, “lo cual voy a decir abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como lo que ocurrió después de Lejos de casa”.

El director creativo se refiere a unos angustiosos meses de 2019 (al poco de que Spider-Man: Lejos de casa triunfara igualmente en taquilla) donde el acuerdo entre Sony y Disney que permitió la introducción de Spider-Man en el MCU había pendido de un hilo. A causa de conflictos derivados del porcentaje de recaudación y el merchandising, durante semanas pareció inevitable que el Universo de Marvel se quedara sin hombre araña, pero unas reuniones de emergencia (según parece, auspiciadas por el propio Holland) lograron que las dos majors se pusieran de acuerdo.

Es evidente, a la luz del exitazo de No Way Home, que Disney y Sony se encuentran muy cómodos con su asociación, y nadie quiere que se repita lo sucedido en 2019. “Esto no ocurrirá esta vez”, nos tranquiliza Feige, para a continuación indagar en lo que podemos esperar de la siguiente película de Spider-Man. “Al final de la película que acabamos de hacer ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca le has visto tomar antes. Es un sacrificio, y eso da mucho juego para la próxima película”.

Pascal se muestra de acuerdo, y matiza aquellas declaraciones que hizo sobre “tres películas más”. “Somos productores, así que siempre creemos que todo saldrá bien. Me encanta trabajar con Kevin. Tenemos una gran relación junto a Tom Rothman, que dirige Sony y ha sido fundamental, un gran líder con grandes ideas. Espero que dure para siempre”. Efectivamente, y como ya sabe parte del público, No Way Home concluye con un escenario muy sugerente para Peter Parker, que no solo ejerce de impactante final sino que, en palabras de Pascal, podría servir como “punto de lanzamiento” para un nuevo capítulo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.