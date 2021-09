Confirmado: Chris Hemsworth regresará en ‘Tyler Rake 2’

El final de Tyler Rake parecía determinante y en ningún caso interesado en dar pie a secuelas, pero esa fue una idea que duró hasta que la película originalmente titulada Extraction se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix. La película de acción protagonizada por Chris Hemsworth, marcada por unas espectaculares escenas de acción y el inevitable plano secuencia para demostrar virtuosismo técnico, destacó con rapidez entre todas las producciones originales de la plataforma, hasta el punto de empezar a fraguarse un plan algo alocado: convertir a Tyler Rake en la piedra fundacional de todo un universo cinematográfico. Así lo pretenden los hermanos Joe y Anthony Russo, productores del film, e incluso ya han tanteado dedicarle una película al personaje secundario que encarnaba David Harbour.

Pero claro, lo principal es hacer la secuela y sobreponerse al final de la primera Tyler Rake, en el que el personaje titular resultaba muerto. Sin embargo, ni el propio Hemsworth pudo evitar en las últimas semanas revelar que ya estaba entrenando para una secuela, y paralelamente a su asistencia al evento especial de Netflix TUDUM también se ha revelado una suerte de teaser que confirma la existencia de Tyler Rake 2… con Hemsworth a bordo, claro está. Dicho teaser nos devuelve a la última escena de Tyler Rake, en la que el protagonista caía al mar luego de recibir varios disparos y aparentaba bien ahogarse bien desangrarse por las heridas recibidas.

En cualquier caso parecía tenerlo crudo, pero hete aquí que el teaser nos demuestra que hace falta algo más para acabar con Rake. “¿Sabes?, uno no se ahoga por caerse en el río, sino por mantenerse sumergido en él”, se dice en voz en off, y dicho y hecho: Rake abre los ojos debajo del agua y confirma estar vivo en conjunto a la irrupción en pantalla de un hashtag que dice, pues eso, que Rake está vivo. Netflix no ha dado una fecha de estreno para Tyler Rake 2, pero sí está confirmado que Sam Hargrave repetirá como director mientras los Russo se estrujan los sesos para dar salida a este peculiar universo cinematográfico. Con Tyler Rake y secuela debemos encontrarnos, por tanto, a la altura de la Fase 1.

Puedes ver el teaser bajo estas líneas.