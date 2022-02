La confesión más romántica de Clara Galle ('A través de mi ventana'): "Había tres Ares y yo estaba enamorada de otro"

La exitosa novela de Ariana Godoy, A través de mi ventana, por fin ve la luz en forma de película. Una adaptación de Netflix a cargo de Marçal Forés que cuenta con los jovencísimos y prometedores actores que la encabezan, Julio Peña y Clara Galle. Ambos se han sentado a hablar a través de la ventana del Zoom sobre la película, su signo del Zodiaco, cómo fue el casting y de paso demostrar sus conocimientos sobre ventanas.

En A través de mi ventana Clara Galle da vida a Raquel, una chica dulce que está perdidamente enamorada de su vecino, Ares (Julio Peña). Sin embargo la atracción no parece ser mutua al principio, y Raquel tendrá que abandonar su faceta de niña inocente para captar la atención del chico.

Una premisa de lo más romántica y que sin duda ha sido comparada con otras películas juveniles del tipo A tres metros sobre el cielo o la saga After, ambas basadas también en auténticos superventas literarios. Sin embargo, en el caso de A través de mi ventana parece que la chispa surgió desde antes incluso de que empezase el filme, y no precisamente entre sus protagonistas originales.

A través de mi ventana Cinemanía

"Había tres Ares y yo estaba enamoradísima de otro, que no era Julio", comenta con cierta vergüenza la actriz, aunque con el beneplácito de su compañero de reparto. Resulta que el día que Galle recibió la noticia de que sería Raquel estaba encerrada en casa. ¿La razón? Había pasado el día anterior en el cine con un chico que había dado positivo por covid-19.

Pero lo mejor es que ese chico era otro de los actores que se habían presentado para el casting de A través de mi ventana, otro Ares que finalmente no fue escogido. Todo ello en favor de Julio Peña, quien recuerda que recibió la noticia de una manera muy distinta: "Me pilló en un momento bastante heavy de mi vida, en el que estaba estresado, tenía muchas cosas encima y estaba pasando por momentos de estrés y ansiedad", comenta el actor, que a su vez era reprendido por Galle a causa del mensaje que le puso cuando ambos fueron elegidos: "Me acuerdo que te escribí emocionada y me contestaste «Ah sí que guay jaja»", revela entre risas la actriz.

Sus dispares reacciones se pueden explicar por sus signos del zodíaco, los cuáles quedan revelados de una vez por todas en la entrevista. Sin embargo, ambos muestran más química cuando se trata de participar en un concurso. ¿Serán capaces de adivinar qué frases románticas proceden de A través de mi ventana y cuáles no? Sabrán mucho de amor y relaciones pero, ¿cuánto saben realmente estos dos jóvenes sobre ventanas?

