Con tomas de más de 20 minutos y empuñando la cámara: así ha rodado Lana Wachowski las escenas de acción de 'Matrix Resurrections'

El universo de Matrix creado por las hermanas Wachowski está a punto de regresar. Esta vez solo lo hará con una de ellas, Lana, la cual se embarca en su primera aventura en solitario sin su hermana Lily tras haber construido no solo la trilogía de Matrix, sino también películas como Speed Racer y El atlas de las nubes o series como Sense8 (esta junto a J. Michael Straczynski). No obstante, Lana Wachowski tiene sus mejores armas guardadas bajo la manga.

Según la actriz Jessica Henwick (Juego de tronos), la directora tiene una forma de dirigir muy particular y acertada: "Es muy creativa y tiene una fuerte visión, no trabaja como otros directores con los que he estado", comenta la actriz, que en la película acompaña a Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) en el papel de Bugs.

De hecho, Wachowski ha preparado tan a conciencia Matrix Resurrections que llegó a rodar tomar de acción muy largas: "Le encanta hacer muchas tomas seguidas, así que a menudo pasamos 20 minutos sin un solo corte. Y no hace lo normal, que es «Vale, vamos a preparar el rodaje del lado A, y vamos a rodar el ancho, el medio, el primer plano, y luego todos podemos mover las luces, para poder rodar el lado B» Todo el mundo tenía que ser consciente de que sucede a su alrededor, en todo momento", declara Henwick.

Las declaraciones de Henwick siguen en gran medida las de otra de las nuevas caras, Neil Patrick Harris, quien ya declaró que no había sentido el rodaje como un blockbuster más sino como una gran aventura de ciencia ficción. Sea como fuere, parece que la pasión de Lana Wachowski al rodar se contagia a los actores: "Puede estar rodando y enfocando a Keanu mientras habla y de repente se gira y te enfoca a ti aunque estés al otro lado. Así filma ella, es todo muy instintivo y fascinante de ver. Nunca he trabajado con alguien con ese sentimiento", concluía Henwick. Habrá que esperar hasta el estreno de Matrix Rerusrrections el próximo 22 de diciembre para ver si esta pasión se traspasa más allá de la pantalla.

