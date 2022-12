'¿Cómo vives?': Póster, fecha de estreno y primeros detalles de lo nuevo de Hayao Miyazaki

La trayectoria de Studio Ghibli ha estado marcada varias veces por las jubilaciones de su creador más conocido, Hayao Miyazaki. Quiso retirarse en los 90, regresando para lanzar las producciones más aclamadas de la factoría (de La princesa Mononoke a El viaje de Chihiro, única película anime que ha ganado el Oscar hasta ahora), y volvió a asegurar que se marchaba tras estrenar El viento se levanta, concebida como su última película. Esto ocurría en 2013, dejando a Ghibli enormemente desorientado, pero hete aquí que apenas cuatro años después Miyazaki se lo pensó mejor, anunciándose que haría una película más. Esta, sí, sería la última, y posteriormente el productor Toshio Suzuki adelantó a los medios que Miyazaki había querido dedicarle este film a su nieto.

“Es su forma de decir: ‘el abuelo está de camino al próximo mundo, pero te va a dejar esta película’”. Entretanto Ghibli cambiaba a pasos agigantados, con la muerte de Isao Takahata y la marcha de varios animadores a Studio Ponoc mientras el hijo de Hayao, Goro Miyazaki, lanzaba en 2020 la primera película 3D de la compañía: Earwig y la bruja. Las reacciones a este film han dejado que desear, pero por suerte han precedido una nueva fase de esplendor para Ghibli: ahí está la fundación de Ghibli Park (un parque temático que este octubre abrió sus puertas con entradas agotadas durante varias semanas), la puntual colaboración con Lucasfilm (para lanzar el cortometraje Grogu y los hollines) o, claro, el avanzado desarrollo de ¿Cómo vives?, la última película de Miyazaki.

Supuestamente, claro. ¿Cómo vives? lleva en desarrollo cerca de un lustro, pero Ghibli puede confirmar por fin cuándo verá la luz. Será el 14 de julio de 2023 en Japón, desconociéndose por ahora cuándo y cómo se verá en otros país. Las redes sociales de la empresa así lo han compartido, junto a un enigmático póster que parece mostrar a un águila con un traje de águila. En la publicación de Twitter se mantiene el título en inglés How do you live?, aunque se deja caer que es algo provisional. Llega coronando una carrera, la de Miyazaki, que se extiende a cerca de 50 años, erigiéndole como el animador más prestigioso y popular de Japón.

¿Cómo vives?, que debería haberse estrenado en 2020 pero la pandemia hizo de las suyas, se basa en la novela homónima de Yoshino Genzaburo publicada en 1937. Es una historia de marcado carácter íntimo: su protagonista, Kopeur, es un adolescente cuyo padre fallece y tiene que mudarse a vivir con su tío. La novela está narrada según la perspectiva de Koperu, en pleno aprendizaje de varias enseñanzas vitales, y también según el diario que escribe su tío, donde comparte sus dudas de cómo educarle. Es de esperar que pronto tengamos un tráiler, o al menos se aclare un poco el destino internacional de ¿Cómo vives?

