Como 'Terminator' pero más intimista. Primeras imágenes de 'Mother/Android', con Chloë Grace Moretz

Coincidiendo con el estallido de una guerra en el que la humanidad se enfrenta a la inesperada rebelión de la inteligencia artificial, una mujer embarazada y su novio deberán viajar por tierra de nadie, en una zona tomada por las máquinas, para intentar ponerse a salvo y que su primer bebé pueda nacer en un lugar menos hostil. Es Mother/Android, la nueva película que protagoniza Chloë Grace Moretz a quien recientemente hemos tenido oportunidad de ver en Tom y Jerry, la película, o en la producción, también de ciencia-ficción, Pasajero oculto ambientada en la II Guerra Mundial y con presencia de un malvado gremlin.

La película es el tercer largometraje del guionista y director Mattson Tomlin, y aunque el argumento no suena a nada especialmente novedoso, y en buena medida recuerda a la saga Terminator (no por casualidad, el mismo Tomlin será el showrunner de la serie de animación que prepara Netflix sobre la saga creada por James Cameron), aquí van unas declaraciones de Matt Reeves, el director de La guerra del planeta de los simios y El amanecer del planeta de los simios o de la próxima The Batman y uno de los productores de Mother/Android para animarnos a verla: "es una película de ciencia-ficción a la vez hermosa y extremadamente personal, con una poderosa, conmovedora interpretación de Chloë Moretz".

De hecho, todo queda en familia, porque a su vez Tomlin también es coguionista de The Batman. Y pese a que la intención era estrenarla en cines, finalmente el pasado marzo fue Hulu, cadena propiedad de Disney, la que se hizo con los derechos de exhibición en Estados Unidos de esta producción impulsada por la compañía Miramax. Ahora, además de poner fecha de estreno en su plataforma de streaming, y que será el viernes 17 de diciembre, ha difundido las primeras imágenes.

Raul Castillo en 'Mother/Adroid' Hulu

'Mother/Adroid' Hulu

'Mother/Adroid' hulu

'Mother/Adroid' hulu

Aún no tenemos noticias de cuándo podría llegar a España, por ejemplo, a través de Disney+. Pero tampoco está de más recordar que uno de los grandes éxitos de Hulu es la serie El cuento de la criada que se emite en Prime Video y HBO (pronto HBO Max).

En cuanto a Mother/Android también destaca en el reparto Algee Smith (de Judas y el mesías negro o la serie Euphoria) como el novio del personaje de Chloë Grace Moretz. Y en un rol más secundario el actor nacido en Texas Raúl Castillo (Mikey Guzman en Ejército de los muertos).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.