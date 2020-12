"¿Cómo sabes que soy hetero?": Viggo Mortensen responde a las críticas por interpretar a un hombre gay en 'Falling'

Las conquistas sociales de colectivos discriminados siempre son positivas, pero también pueden dar lugar a discusiones un tanto bizantinas. Ahora mismo, Viggo Mortensenpuede dar fe de ello: aunque Falling, su debut como director, está recibiendo aplausos casi unánimes, el actor de El señor de los anillos está recibiendo también críticas por interpretar a un hombre gay en el filme.

La controversia sobre Falling, en la que Mortensen interpreta a un hombre gay obligado a reencontrarse con un padre homofóbico (Lance Henriksen), se ve acrecentada por el hecho de que el guion también es obra del actor y director, que lo escribió con vistas a interpretar ese papel.

En una entrevista con The Times (vía The Playlist), Mortensen comienza señalando que el debate le parece necesario: "Estos son los tiempos en los que vivimos y creo que es sano que esos temas se saquen a la luz", indica.

Sin embargo, también deja clara su postura: "La respuesta corta es que no creí que eso pudiera ser un problema. Y entonces la gente me pregunta que qué pasa con Terry Chen –que interpreta a mi marido en la película–, si él es homosexual. Y la respuesta es que no lo sé, y que nunca habría tenido la temeridad de preguntárselo a alguien durante el proceso de cásting".

Profundizando en ese mismo ángulo, Viggo Mortensen indica que esta clase de ataques pueden ser incluso una intromisión en su vida personal. "¿Cómo sabes tú qué hago con mi vida? Estás asumiendo que soy totalmente hetero. Tal vez lo soy, tal vez no. Y, la verdad, eso no es algo de tu incumbencia". "Yo solo quería que la película funcionara, y que el personaje de John fuese efectivo. Si no hubiera pensado que era una buena idea, no lo hubiese hecho".