¿Cómo convenció Spielberg a Will Smith para que protagonizara uno de sus mayores éxitos?

Aunque ahora sea apenas un recuerdo, hubo una época en la que Will Smith era un actor semidesconocido que a veces necesitaba un empujoncito para aceptar papeles importantes. Y si el empujoncito de marras venía de manos de Steven Spielberg, pues ni tan mal.

En una entrevista con Kevin Hart (vía Entertainment Weekly), Smith ha recordado como el mismísimo director de En busca del arca perdida y Parque Jurásico le persuadió con métodos muy contundentes para que se embarcara en Men in Black (Hombres de negro), la comedia dirigida por Barry Sonnenfeld en 1997 que le hizo formar un dúo descacharrante (y extraterrestre) con Tommy Lee Jones.

Smith explica que su encontronazo con Spielberg vino dado por el productor James Lassiter, al que describe como el "árbitro del gusto". "[Lassiter] me convenció para rodar las 10 películas que rodé en el apogeo de mi carrera", afirma. "Él tenía vista. Yo no quería hacer En busca de la felicidad ni quería hacer Ali", prosigue, refiriéndose a los filmes que le granjearon sendas nominaciones al Oscar.

Cuando el productor le ofreció Men in Black, prosigue Smith, su reacción no fue para tirar cohetes. "Yo entendía Men In Black, más o menos, pero no quería rodar Men in Black: era un año después de Independence Day, así que no quería rodar dos películas de extraterrestres seguidas". Así pues, hizo falta que otro de los productores tomase cartas en el asunto.

"Spielberg mandó un helicóptero a buscarme", recuerda el actor. "Quería hablar. Aterrizamos en su casa. Y me tuvo ganado en cuanto dijo 'Hola". El encuentro, prosigue Smith, trajo consigo nuevas sensaciones: "¡Era la primera vez que probaba la limonada con gas!", bromea.

Spielberg, por el contrario, no fue nada chispeante: "Me dijo una mierda muy fría: 'Dime por qué no quieres hacer mi película", señala. "Y puso una elipsis al final. Si hubiera seguido, me hubiese dicho: 'Tú sabes que yo hice Tiburón y E.T., ¿verdad, capullo?".

Las dotes persuasivas de Spielberg funcionaron, con lo que Will Smith acabó rodando, no una, sino tres películas de Men in Black, la última de ellas en 2012. El actor se apeó de la franquicia en 2020, cuando se estrenó Men in Black International.

