La comedia también le sienta muy bien al cine de terror

El pasado viernes 13 de noviembre era una fecha ideal para el estreno de Este cuerpo me sienta de muerte (Freaky). Comedia de terror en la que una chica rubia de 17 años intercambia su cuerpo, a causa de un extraño fenómeno, con el de un maduro asesino en serie. Pero la pandemia, una vez más, trastocó los planes y el slasher por Christopher Landon pasó a engrosar la larga lista de estrenos pospuestos. No en Estados Unidos, donde si llegó a las salas el día previsto.

De momento, su distribuidora, Universal, solo recoge en su web que en España l estreno será "próximamente". Protagonizada por un Vince Vaughn ideal para estos papeles, y la joven Kathryn Newton, de la serie Big Little Lies o Pokémon: Detective Pikachu, lo nuevo del director de ¡Feliz día de tu muerte! nos sirve como ejemplo de un género, o subgénero, en alza en los últimos años, el de las comedias de terror.

El juntar humor con sustos siempre ha estado allí, pero en lo que llevamos de esta década el número se ha disparado y la comedia de terror ha pasado a ser tan prolífica como las películas de monstruos, zombis, asesinos en serie o fenómenos sobrenaturales.

Veremos si pronto nos llega también una producción española, Malnazidos. El tema de la Guerra civil, y el eterno conflicto entre "las dos Españas", la de rojos y azules, con un toque de moda, el de los zombis. Bandos irreconciliables obligados a unirse para hacer frente a un enemigo común. El director de Superlópez, Javier Ruiz Caldera, y un debutante, Alberto de Toro, hasta ahora dedicado al montaje, cosecharonbuenos comentarios en su presentación en el pasado Festival de Sitges y Sony anuncia su estreno en cines, al menos de momento, para el 22 de enero.

'Malnazidos'

Tampoco ha sido mal recibida Love and Monsters, protagonizada por Dylan O'Brien, con una trama similar a la de Zombieland, un viaje en una Tierra posapocalíptica pero con monstruos procedentes de otro mundo en lugar de muertos vivientes. Se estrenó a mediados de octubre en Estados Unidos en un número de cines limitados y VOD. Seguramente entre nosotros también las plataformas digitales acaben siendo su destino.

Además, Sony mantiene para el 12 de marzo una de las superproducciones más esperadas, y que debería habernos llegado este 2020. Se trata de Cazafantasmas: Más allá, uniendo dos generaciones, la de los veteranos y sobre todo un reparto de jóvenes actores como Finn Wolfhard de Stranger Things. Al mismo tiempo, Tim Burton tiene la intención de realizar una segunda parte de Bitelchús, y uno de los productores de The Walking Dead también se hará cargo del remake de Un hombre lobo americano en Londres de John Landis.

De los remakes y secuelas a historias originales

Hace tiempo que se habla de una posible tercera entrega de los Gremlins. Por mucho que sea de fantasía y una comedia para todos los públicos, en su lado oscuro, estos no dejaban de ser unos pequeños bichos, aficionados a las trastadas, pero también a asesinar a sangre fría por diversión. La película sigue en el aire, pero lo que está en desarrollo es una serie de animación para HBO Max, Gremlins: Secrets of the Mowai.

'The Mortuary Collection' Trapdoor Pictures

Y en Sitges tuvimos otra avanzadilla de títulos. Destacó un pack de cuatro compuesto por The Mortuary Collection, una de las mejores películas de episodios de los últimos años. Así como las canadienses Psycho Goreman, con sangrientos extraterrestres, y uno de los filmes más aplaudidos del certamen; y Vicious Fun, de inconfundible toque ochentero (el protagonista viste como el de Regreso al futuro) y asesinos en serie de muy variados procedimientos. La cuarta es una pintoresca producción húngara,Comrade Drakulich (Camarada Drácula), colorida historia de amor, sexo, comunismo y chupasangres premiada con el mejor guion. Aunque para todas ellas de nuevo las ventanas digitales parecen ser su más que probable destino.

Cómicos como Harold Lloyd o Buster Keaton ya hicieron sus incursiones, con los cortos Haunted Spooks de 1920 y The Haunted House de 1921, en los años del cine mudo. Después del enorme éxito, sobre todo en los años 30, de los monstruos de Universal no faltaron las parodias y comedias como Abbott y Costello contra los fantasmas de 1948, a cargo del popular dúo de cómicos norteamericanos de la época.

¡Esos grandes clásicos!

Pero el auténtico boom llegó en los 80 con títulos como Re-Animator, Noche de miedo, la saga Posesión infernal (especialmente con Terroríficamente muertos y El ejército de las tinieblas) o la citada Un hombre lobo americano en Londres.

En lo que llevamos de siglo, el auge del género zombi ha originado multitud de comedias, sobre todo a partir del éxito de la británica Zombies Party de 2004. Luego llegaron Zombieland y secuela o las dos de Dead Snow del noruego Tommy Wirkola. Incluso un director tan emblemático del cine independiente norteamericano como es Jim Jarmusch no pudo resistirse a esos demacrados devoradores de vísceras y cerebros con Los muertos no mueren.

'Terroríficamente muertos' Sony

Monstruos y atrocidades para tomárselo con algo menos de gravedad y tragedia y que nos ha dado otros clásicos tan extraordinarios como Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro) de Peter Jackson (1992) y La muerte os sienta tan bien (las dos de 1992), el musical The Rocky Horror Picture Show (1975), El jovencito Frankenstein (1974) o El baile de los vampiros (1967).

También un punto de distanciamiento y sátira con la saga Scream (ahora también preparando una quinta película), o ¿por qué no?, la parodia más chusca con la franquicia de Scary Movie. En cuanto a las producciones españolas, el director de referencia es Álex de la Iglesia después de taquillazos del calibre de El día de la bestia (1995) y La comunidad (2000).

Cuatro imprescindibles de esta década

'One Cut of the Dead', para pasárselo pipa con una zombis... nipones. Productora: Enbu Seminar

One Cut of the Dead (2017). La mejor comedia de zombis, con permiso de Zombieland o Dead Snow, nos ha llegado desde Japón. Dirigida por Shinichirô Ueda con el antecedente de la obra teatral Noises Off! de Michael Frayn y un presupuesto irrisorio de 3 millones de yens (unos 24.000 euros), que en otras producciones apenas darían para el desayuno de la estrella contratada, es un homenaje al oficio del cine que nos muestra lo que se cuece delante y detrás de las cámaras en el rodaje de una película de zombis. (Disponible en Movistar+).

De la gran a la pequeña pantalla, 'Lo que hacemos en la sombras' New Zealand Film Commission

Lo que hacemos en las sombras (2014). Uno de los directores de actualidad, el neozelandés Taika Waititi, fue uno de los creadores de este falso documental de referencia, hecho también con un presupuesto ínfimo. Nos narra el día a día de un grupo de vampiros amiguetes que llevan conviviendo en la misma casa desde hace siglos. Sus historias han proseguido con la serie de televisión que pronto iniciará su tercera temporada. (Disponible en HBO y Filmin).

Todas las parodias posibles en una sola película 'La cabaña en el bosque' Mutant Enemy Productions

La cabaña en el bosque (2012). A Joss Whedon, celebrado por las series de Buffy, la cazavampiros o su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel, y denostado por el montaje final estrenado en cines de Liga de la Justicia de Zack Snyder, dirigió junto a Drew Goddard uno de los títulos de culto en el tema. Lo hacían poniendo en escena absolutamente de todo, desde los típicos psicópatas del slasher, a zombis y monstruos hasta llegar a un explosivo fin de fiesta tan descacharrante como gore. (Disponible en Filmin, Movistar+ y Rakuten TV).

Psycho killers inocentes, 'Tucker & Dale contra el mal' Reliance Entertainment

Tucker & Dale contra el mal (2010). Si ya tenía mérito mantener de forma más o menos creíble su premisa, la de dos paletos de la Norteamérica profunda confundidos por dos psicópatas de tomo y lomo por un grupo de adolescentes, mientras las muertes reales y cuerpos despedazados se extienden a su alrededor, aún mejor es hacerlo ofreciendo momentos hilarantes. La dirigió el californiano Eli Craig, que poco más se ha prodigado. (No disponible en streaming).