'Comecocos', el clásico videojuego arcade de los 80, tendrá una película en acción real

Tal vez animados por el éxito de las adaptaciones de Sonic, la película y la secuela, estrenada el pasado mes de abril, y visto que ambas han funcionado bastante bien, uno de los nuevos proyectos anunciados es el de llevar a la gran pantalla un largometraje con las aventuras de Pac-Man, y que aquí conocimos con el nombre de Comecocos, el videojuego arcade más popular de los 80 con fantasmas de distintos colores y el citado Comecocos de color amarillo que era cazador y presa a la vez.

Plasmar una historia con semejantes personajes no es tarea fácil y más si se trata de una película de acción real, pero esta es la empresa que se han propuesto la compañía japonesa Bandai Namco, propietaria de los derechos, y la productora Wayfarer Studios. La noticia la ha avanzado The Hollywood Reporter, aunque todavía no se conocen muchos detalles más. Solo que se partirá de una idea original de Chuck Williams, precisamente uno de los productores de Sonic.

Si se lleva a buen término, será la primera película con Pac-Man de protagonista, aunque cabe recordar que ya apareció en Pixels, la comedia de ciencia-ficción de Chris Columbus protagonizada por Adam Sandler, Michelle Monaghan y Peter Dinklage estrenada en 2015, y en la que unos extraterrestres tomaban las formas de las imágenes que habían captado de máquinas recreativas.

Y para hacernos una idea de la repercusión que obtuvieron los videojuegos originales basta con un dato, con 293.822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 se convirtió en el arcade de más éxito hasta el momento, superando incluso a otro mítico videojuego, el de Space Invaders.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.