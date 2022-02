Colin Farrell luchó hasta el final por que al Pingüino de ‘The Batman’ le dejaran fumar

En sus tráilers The Batman apuntaba a ser una aproximación al personaje tanto o más adulta que las películas de Christopher Nolan, o que sobre todo las dos primeras versiones de Tim Burton. Robert Pattinson como Bruce Wayne proclamaba que él era la venganza poco antes de propinar unos mamporros muy dolorosos y muy sucios, que hacían presagiar una calificación por edades ciertamente restrictivas. Pero al final nada. The Batman estará no recomendada para menores de 13 años, algo mucho más asequible que la ansiada R, y esto ha tenido consecuencias más allá de la previsible ausencia de sangre y sexo.

De un tiempo a esta parte, Hollywood está muy sensible con la presencia de gente fumando en sus producciones. Netflix esto lo lleva particularmente a rajatabla, y la costumbre podía llevar a un conflicto de intereses en lo referente a uno de los villanos de The Batman. Oswald Cobblepot, a quien conocimos inicialmente en la gran pantalla con el rostro de Danny De Vito dentro de Batman vuelve, acostumbra a fumar unos puros formidables. Y, de cara a interpretarle, Colin Farrell quería mantener esta costumbre. Pero Warner Bros. no quiso ni oír hablar del tema, y estudio y actor sostuvieron conversaciones muy agrias sobre si el Pingüino debía aparecer fumando o no.

Al final Farrell se rindió, pero ha intentado desquitarse narrando la anécdota en el canal de YouTube Jake’s Takes. “Los grandes estudios toman grandes decisiones en torno a cosas como la presencia de cigarrillos en las películas. Luché hasta el final por un cigarro. En un momento dije ‘¡podría tenerlo apagado! Solo dejádmelo sin encender’. Y me dijeron ‘no’. Como si un grupo de niños de 12 años fuera a empezar a fumar puros porque el Pingüino los fuma”, añade con algo de sorna. Aunque esto parezca molestarle, lo cierto es que en The Batman no vamos a tener tiempo de echar de menos los puros del Pingüino, pues Farrell ya ha revelado que su personaje solo aparece en cinco o seis escenas.

El villano principal de The Batman es el Enigma de Paul Dano, pero la entente Warner/DC es tan consciente del atractivo del Pingüino que no ha tardado en anunciar una serie basada en el personaje. Farrell la protagonizaría, dentro de una trama que serviría tanto de secuela para The Batman como de precuela (refiriendo los orígenes de Cobblepot), y de la cual un productor ya ha dicho que “se parece mucho a Scarface”. A esto hay que añadirle otra serie centrada en la policía de Gotham, confirmando que la major tiene grandes esperanzas en que la película dé de sí, más allá de las inevitables secuelas.

En cuanto a si el Pingüino podrá fumar por fin en esta serie, Farrell no lo ha aclarado. The Batman se estrena este 4 de marzo.

