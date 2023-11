La atrevida comedia protagonizada por Rachel Sennott ('The Idol') que llega a Amazon Prime España

Si tu organismo necesita una dosis extra de The Idol (ya sea por malintencionado morbo o por genuina necesidad), a estas alturas ya estarás al tanto de que la serie no tendrá segunda temporada. HBO Max tomó una decisión arriesgada y, entre reducir a escombros su prestigio continuando con una serie masacrada por la crítica o cancelarla pese a su aceptable audiencia, se decantó por lo segundo. Por eso, lo único que el mercado audiovisual puede ofrecerte para paliar tu añoranza de The Idol es El club de las peleadoras, cuyo reparto lo encabeza una de las protagonistas de la serie.

No hablamos de Lily-Rose Depp, y afortunadamente tampoco de The Weeknd, sino de Rachel Sennott, la angustiada ayudante personal de esa princesa del pop que, tras años de sombría inactividad, regresa a lo grande, y que para nada está inspirada en Britney Spears. Además de por The Idol, Rachel Sennott es popular entre el público gracias a la comedia Shiva Baby. Y precisamente a este terreno, el de la comedia, vuelve Sennott con El club de las peleadoras que llega el 21 de noviembre a Amazon Prime Video.

¿De qué trata ‘El club de las peleadoras’?

Institutos, animadoras, jugadores de rugby, llegar hasta la cuarta base…El cine estadounidense ha hecho un arte de la combinación de los anteriores elementos. El club de las peleadoras es el último cóctel que, con los infalibles ingredientes, se las ha arreglado para conquistar de nuevo a unos espectadores que se niegan a aborrecer la mezcla.

La canadiense Emma Seligman, que ya dirigió a Sennott en Shiva Baby, ha dirigido y coescrito con la actriz de The Idol esta comedia sobre dos amigas lesbianas que deciden fundar un club con un único propósito: el de tener sexo antes de graduarse en el instituto. Su misión se complica al ponerse como objetivo dos atractivas animadoras que, como no puede ser de otra forma, salen con jugadores de rugby.

Ayo Edebiri y Rachel Sennott en 'El club de las peleadoras' ORION Pictures

¿Quién actúa en ‘El club de las peleadoras’?

Además de Sennott, El club de las peleadoras tiene en su reparto a Ayo Edebiri, a la que hemos escuchado repetir aquello de “Sí, chef” en The Bear, a Ruby Cruz (Mare of Easttown) y a Dagmara Dominczyk (Succession).

