Clara, la hija de Ewan McGregor, acude a la alfombra roja de su nueva película tras ser mordida en la cara por un perro

Clara McGregor, que participa junto a su padre Ewan McGregor en la película The Birthday Cake, tuvo un día muy accidentado coincidiendo con la premiere de este thriller dirigido por Jimmy Giannopoulos. Media hora antes de la proyección con alfombra roja, la actriz estaba en Urgencias siendo atendida por las mordeduras que un perro le había hecho en la cara al atacarla.

La propia McGregor, que también es coproductora del filme, ha relatado el incidente en su perfil de Instagram, compartiendo fotos de las heridas a su llamativo paso por la alfombra roja, con las cicatrices bien visibles sobre su rostro. "Cuando la mordedura de un perro te lleva directa a la sala de urgencias 30 minutos antes de que empiece la alfombra roja…", escribe la actriz, visiblemente aliviada de que todo haya quedado en un aparatoso accidente.

De hecho, en el carrusel de imágenes se puede ver a Clara McGregor en la camilla del hospital, fotografiada mientras consulta el móvil y hace una peineta con la mano izquierda. Parece que lo sucedido no le hizo perder el sentido del humor en ningún momento, ni le impidió disfrutar pocos minutos después de una tranquila velada junto a sus invitados y compañeros de trabajo en The Birthday Cake tras la premiere que tuvo lugar en The Mob Museum, Las Vegas.

Shiloh Fernandez (Euphoria) es el protagonista de The Birthday Cake, una historia de criminales en la que un chico lleva a casa de su tío la tarta que servirá para conmemorar el décimo aniversario del asesinato de su padre. Además de Clara McGregor y su padre Ewan, completan el reparto rostros conocidos como Lorraine Bracco, Ashley Benson, William Fichtner, Luis Guzmán o Val Kilmer. Se estrenará el 18 de junio en VOD.

Se desconocen más detalles sobre el incidente de Clara McGregor con el perro, a quién pertenecía ni cómo se produjo el ataque que llevó a la actriz y productora a disponer de un photocall tan memorable para la posteridad.

