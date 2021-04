'Ciudadano Kane' pierde su puntuación perfecta en 'Rotten Tomatoes' (y eso debería darte igual)

Desde IndieWire a The Hollywood Reporter, los medios de cine han dado la tremenda noticia: Ciudadano Kane ya no es una película perfecta e impecable. Al menos, no según el sistema de promedios del agregador Rotten Tomatoes (RT). Desde ayer, el clásico rodado por Orson Welles en 1941 ha perdido su nota perfecta del 100% en la popular web, quedándose con un 99%.

¿A qué se debe esto? Pues a una iniciativa muy loable por parte de RT: su archival project, dedicado a recuperar críticas de cine antiguas. A resultas de este proyecto, una reseña publicada por el Chicago Tribune cuando se estrenó la cinta ha pasado a contar en el promedio de opiniones recogido por la web. Y, aunque la experta de turno (Mae Tinee) no puso a parir el trabajo de Welles, se quedó lo bastante fría como para que su opinión cuente hoy de forma negativa.

Así pues, este bajón ha saltado a titulares de todo el mundo. The Independent llegó a afirmar que Kane se había visto superada por Paddington 2, lo cual fue rápidamente desmentido. Pero sí es cierto que ahora la cinta, tantas veces aclamada como la mejor película de la historia de Hollywood, aparece por debajo de Sucedió una noche y, en fin, Black Panther, en el top 100 de Rotten Tomatoes.

Y lo más divertido de todo: esto debería darnos igual.

Las razones para este encogimiento de hombros son muchas y variadas, pero nosotros nos quedamos con unas cuantas. Para empezar, porque pone de relieve las flaquezas del propio sistema usado por RT para elegir las posiciones en su top.

Es fácil de comprobar que Rotten Tomatoes no solo elabora este ranking según el total de opiniones positivas recibido por cada película, sino también según el número de críticas a las que tiene acceso. De ahí que cintas como Black Panther o Vengadores: Endgame (películas-evento cubiertas masivamente por la prensa) aparezcan mejor situadas que otros clásicos como El padrino (puesto 16), Eva al desnudo (puesto 19) o La gran ilusión (puesto 41).

Hoy en día, nadie en su sano juicio negaría que las películas de Coppola, Mankiewicz o Renoir tienen mucho más peso en la historia del cine que las de Ryan Coogler o los hermanos Russo. Pero su antigüedad, por una parte, y por otra este sistema basado en notas medias, las sitúa en posiciones inferiores.

Asimismo, como han señalado Martin Scorsese y otros cineastas, el sistema de los agregadores se sustenta en valores puramente binarios (los famosos "tomates verdes" y "tomates rojos") que ignoran todos los matices que puede llevar consigo una crítica de cine. Y, a la postre, degrada tanto la evaluación de la película como el propio trabajo del crítico.

Sin ir más lejos, la reseña de Ciudadano Kane escrita por Mae Tinee (en realidad, un seudónimo usado por los redactores del Tribune) no se cargó la película. Algo que, en su época, tampoco habría sido raro, porque Welles aguantó bastantes 'tomatazos' por su debut. Desde su titular, "Ciudadano Kane no ha impresionado a esta crítico como la mejor película de la historia", tenemos una opinión bastante mesurada que ensalza al filme por sus méritos, pero concluye que Welles se había pasado de pretencioso.

Irónicamente, además, estos tiras y aflojas por una simple nota media nos hace olvidar el verdadero lado positivo de todo esto: que viejos textos sobre cine estén siendo rescatados y subidos a internet. Bien para comprobar la buena vista de quienes los firmaron en su día, bien para reírnos al ver cómo echaron por tierra los venerados clásicos de hoy.

Y, si nos remitimos a esto, la verdad es que la carrera de Mae Tinee sale muy bien librada. En su día, esta firma acompañó buenas críticas a películas como La mujer pantera, Anatomía de un asesinato o Rebeca, opiniones que han sobrevivido al paso del tiempo.

Sin embargo, este mismo seudónimo firmó patinazos sobre otras cintas como Imitación a la vida o la propia Ciudadano Kane. Algo que, si sirve para algo hoy en día, es para recordarnos que ningún criterio estético sobrevive al curso de la historia… y que una opinión expuesta y razonada (en buena o mala prosa) siempre será más útil e interesante que un "tomatómetro" hecho a base de números.