CINEMANÍA y THE CORE presentan 'Desde el aula al estreno', un evento con dos mesas redondas sobre educación y cine

Este martes 12 de marzo a las 17.00 horas tendrá lugar la celebración de Desde el aula al estreno, un evento organizado por CINEMANÍA y la escuela THE CORE School en el que se pretende destacar la importancia de la educación cinematográfica y su papel decisivo en la consolidación de una industria audiovisual apropiada para el futuro del séptimo arte en España. La cita es en Tres Cantos, en el campus de THE CORE Entertainment Science School: Avenida de España, 4; Tres Cantos (Madrid), y puede verse aquí:

El acto se enmarca en una semana importante en THE CORE, en la que se celebran sus jornadas de puertas abiertas: este jueves 14 de marzo es el Open Day presencial para los Master, el viernes 15 de marzo es el Open Day presencial para los Grados, y el martes 19 de marzo es el Open Day Online para los Master.

El acto constará de dos mesas redondas y estará presentado por María Mercedes Agüero, decana de The Core Entertainment Science School, y Carlos Marañón, director de CINEMANÍA. Este último será el encargado de moderar la primera de las dos mesas redondas de debate, bajo el título De la idea a la pantalla. Contará con la participación de José Esteban, director del Máster en Producción de Cine en THE CORE; Rubin Stein, director del Máster en Dirección de Cine en THE CORE; Andrea Guzmán, directora del Máster en Dirección y Producción de Cine Documental; y Laura Pousa, directora del Máster en Guion de Cine y Televisión.

La segunda mesa redonda, titulada La producción de cine en su totalidad, estará moderada por Laura García Higueras, periodista en elDiario.es, especialista en Eduación y Cine y responsable del Especial anual Escuelas de Cine en CINEMANÍA. Participan Irene García-Martínez, directora del Máster en Dirección de Fotografía; Carolina Vita, profesora del Máster en Dirección de Arte; Daniel Govantes, director del Máster en Guion de Cine y Televisión; y Charly Schmukler, director del Máster en Postproducción de Sonido para Cine y Televisión.

¿Qué es THE CORE?

The Core Entertainment Science School nació en 2021, en pleno corazón del Madrid Content City, el mayor hub audiovisual de la Unión Europea. En sus años de andadura, ha ido multiplicando su oferta y número de alumnos. "Nosotros no decidimos quiénes serán los futuros profesionales, es la industria la que nos indica el camino. Hay que estar a la vanguardia y a la vez atender a las necesidades tradicionales", explica Rodrigo Mesonero, vicedecano de marketing y contenidos, sobre el amplio rango que abarcan sus programas.

La ubicación de la escuela es uno de sus grandes pilares, ya que comparte vecindario con compañías como Netflix, Grupo Secuoya y Drago. Cuenta con los profesionales que lideran el sector de las empresas más reconocidas y con colaboradores de lujo como Atresmedia, Secuoya o Banijay, entre otros. "Las empresas captan talento con ideas frescas y los estudiantes encuentran las oportunidades que vienen a buscar. Es un win-win clarísimo. Muchas veces, estos match surgen dentro del aula, ya que son los propios profesores los que contratan a los alumnos o compran sus proyectos", explica el vicedecano.

The Core School ofrece desde programas de formación profesional a másteres. Esto motiva que en sus aulas convivan perfiles junior en las primeras fases de sus trayectorias con otros senior, cuyo objetivo es reciclarse o impulsar sus carreras. El centro engloba "la industria del entretenimiento en toda su amplitud y especificidad. Somos cine, televisión, videojuegos, creación, producción, negocio, emprendimiento...", señala Rodrigo Mesonero. De cara al futuro, la escuela confía en seguir creciendo para continuar respondiendo a las demandas del sector.

