El cine se pone un lazo rosa: películas populares que te harán reflexionar sobre el cáncer de mama

Si has visto Curb your enthusiasm, disponible en España gracias a HBO Max, recordarás a Wanda Sykes, una de las amigas de la esposa de Larry David y némesis afroamericana del cómico. Si unas inocentes palabras del creador de Seinfeld pueden deslizarse hacia el racismo, la encargada de transportarlas será Wanda. Sykes trabaja haciendo reír a los demás, pero hay bromas que no está dispuesta a tolerar. La humorista es consciente de que, en determinados momentos, uno debe tomarse la vida en serio.

En 2011, a Wanda Sykes le diagnosticaron un carcinoma intraductal, el tipo de cáncer de mama no invasivo más común. Sin embargo, en torno al 30% de los pacientes que renuncian a combatir estos carcinomas acaban desarrollando un cáncer de mama. Sykes tenía ante sí varias opciones: podía eliminar el tejido afectado, recurrir a la radioterapia u optar por una mastectomía, el tratamiento más agresivo. Se decantó por este último. En el programa de Ellen DeGeneres, Sykes contó que se había extirpado ambos pechos para disminuir al máximo las posibilidades de padecer, en el futuro, un cáncer de mama.

Wanda Sykes y Larry David en 'Curb your enthusiasm' Cinemanía

La humorista estadounidense era consciente del riesgo que suponía la inacción, pero muchas personas carecen de la información necesaria sobre qué deben hacer ante un diagnóstico similar. Para paliar, en lo posible, estas carencias, se celebra cada octubre el mes del cáncer de mama, mientras que el 19 de octubre ha sido elegido como el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que, se estima, afecta a una de cada ocho mujeres en algún momento de sus vidas.

El principal objetivo del Instituto Nacional del Cáncer es la detección precoz de estos tumores, que garantiza, en muchos casos, la cura total del paciente. Para promover la sensibilización durante el llamado mes rosa, te recomendamos cinco películas en las que el cáncer de mama tiene, tristemente, un papel protagonista. Que no lo tenga en nuestras vidas depende, en gran parte, de que nos prevengamos contra él.

Mujeres unidas contra el cáncer de mama FREEPIK

‘La fuerza del cariño’ (1983)

En los ochenta, la televisión se rearmó tras décadas a la sombra del cine y puso de rodillas a su rival. La fuerza del cariño es un ejemplo, quizás el más evidente, de esta victoria de la pequeña pantalla: la película se hizo con los cinco Óscar principales a pesar de que su lenguaje y narrativa eran, en gran medida, televisivos. El cine había sido doblegado por su hermano pequeño.

Eso sí, en su reparto no había nada menor: Jack Nicholson, Jeff Daniels, Shirley MacLaine y Debra Winger en la mejor actuación de su carrera. A esta última, se le diagnostica un cáncer que, imparable, avanza bajo uno de sus brazos. No se especifica qué tipo de tumor es, pero sí su gravedad. “Prepárese para lo peor”, le dice el oncólogo en su primera reunión. Hace cuarenta años, la lucha por una detención precoz era minoritaria y los avances médicos contra el cáncer palidecen frente a los actuales. Hoy, la suerte del personaje de Winger habría sido, posiblemente, muy distinta.

La fuerza del cariño está disponible en SkyShowtime.

'La fuerza del cariño' Cinemanía

‘La joya de la familia’ (2005)

El director de la fantástica Uno de nosotros distribuye, en La joya de la familia, a Diane Keaton, Rachel McAdams, Claire Danes y Sarah Jessica Parker en torno a una gran mesa familiar en la que deberán solventar sus problemas y limar sus diferencias. Aunque la película de Bezucha sea una comedia, su trasfondo es dramático: la matriarca, a la que interpreta Keaton, padece un cáncer de mama en plena metástasis, por lo que esta es la última oportunidad de la que dispone para hacer las paces con sus hijos.

La joya de la familia está disponible en Disney Plus.

'La joya de la familia' Cinemanía

‘Cinco’ (2011)

A través de media decena de cortometrajes, este telefilme se sumerge en la vida de cinco mujeres diagnosticadas con un cáncer de mama. Las directoras de estas historias son Jennifer Aniston, Demi Moore, Alicia Keys, Penelope Sheeris y Patty Jenkins, mientras que, en el elenco, hay nombres como el de Jeffrey Tambor, Josh Holloway, Jennifer Morrison o Patricia Clarkson.

Cinco no se encuentra disponible, actualmente, en España.

'Cinco' Cinemanía

‘Miss you already’ (2015)

Toni Collette y Drew Barrymore encarnan a dos amigas cuyas vidas han estado, desde que lo recuerdan, entrelazadas. Lo han compartido todo, las pequeñas felicidades y desgracias cotidianas, los novios y las correrías de adolescencia. Sin embargo, una de ellas es diagnosticada con un cáncer de mama y las previsiones no son halagüeñas. Frente a una de las amigas hay un camino que deberá recorrer sola.

Miss you already está disponible en Amazon Prime Video y Filmin.

'Miss you already' Cinemanía

‘ma ma’ (2015)

Acabamos con esta película española, dirigida por Julio Medem y protagonizada por Penélope Cruz, que interpreta a una profesora desempleada a la que, tras un examen rutinario, se le descubre un cáncer de mama. No obstante, esto sólo la hace abandonar su grisácea existencia y la empuja a afrontar sus problemas y a disfrutar de la vida con un valiente y saludable optimismo.

ma ma está disponible en RTVE player y Netflix.

'ma ma' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.