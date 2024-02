Cillian Murphy reconoce lo que ninguna otra estrella de Hollywood se atreve a confesar sobre las entrevistas

Cillian Murphy es uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada de premios actual. Al irlandés, que no acostumbra a acaparar focos, le ha tocado salir de su zona de confort y liderar la promoción de Oppenheimer, el filme de Christopher Nolan en el que da vida a J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

Por lo pronto, el papel ya le ha valido un Globo de Oro y nominaciones en las principales galas de premio. Además, es uno de los favoritos para alzarse con el Oscar a mejor actor en los galardones de la Academia de Hollywood, que se entregarán el 10 de marzo.

Ahora, en una entrevista concedida a GQ, el intérprete se ha sincerado sobre cómo lleva la promoción de sus películas y el lado menos amable de ser actor. En palabras de Murphy, las jornadas de entrevistas con la prensa y las preguntas en las alfombras rojas han quedado obsoletas.

"Creo que es un modelo roto", ha afirmado el intérprete en la publicación: "Todo el mundo está aburrido". El actor ha reconocido que un aspecto positivo de las huelgas de actores y guionistas que paralizaron Hollywood en 2023 fue que terminaron con los tours de prensa, permitiendo que Oppenheimer y Barbie triunfaran en taquilla sin necesidad de la promoción habitual.

Cillian Murphy cree que las entrevistas promocionales están obsoletas

'Peaky Blinders'

Murphy no cree que este tipo de mecanismos de promoción sean necesarios para que una producción sea recibida de forma masiva. "Pasó lo mismo con Peaky Blinders", ha recordado: "Durante las tres primeras temporadas, no había publicidad, era una pequeña serie en BBC Two; se hizo famosa porque la gente hablaba de ella".

El irlandés también ha citado a la actriz Joanne Woodward, quien dijo que "actuar es como el sexo, hazlo, no hables de ello". "La gente solía decir de mí: 'Tiene reservas' o 'Es un entrevistado difícil'. En realidad no", ha afirmado: "Me encanta hablar sobre trabajo, sobre arte. Con lo que tengo dificultades, y lo que me parece innecesario y que no ayuda a lo que quiero hacer, es ese: 'Háblame de ti...".

En este mismo encuentro, Murphy ha admitido que no ve sus películas, sobre todo "las que escucho que no son buenas". Un filme que no se encuentra entre sus favoritos es Vuelo nocturno (2005), el thriller de Wes Craven. "Quiero mucho a Rachel McAdams y nos lo pasamos muy bien haciéndola", ha asegurado: "Pero no creo que sea una buena película. Es una buena película de serie B".

