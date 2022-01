Chuck Palahniuk cree que el final chino de ‘El club de la lucha’ es más fiel a su novela

Hace pocos días El club de la lucha se incorporó al catálogo de Tencent Video, la principal plataforma de streaming de China, y no tardó en expandirse por redes la noticia de que las severas autoridades del país habían cambiado el final de la película de David Fincher de arriba abajo. Ese final, justamente icónico, que encontraba a los protagonistas (Edward Norton y Helena Bonham Carter) contemplando la destrucción del triunfal ‘proyecto Mayhem’ al ritmo del Where is my Mind? de los Pixies. En China, no obstante, estos últimos minutos han desaparecido, sustituidos por un rótulo que hay que leer para creer.

“Gracias a la pista proporcionada por Tyler, la policía descubrió todo el plan y arrestó a los criminales, evitando que la bomba explotara. Después del juicio, Tyler fue enviado a un manicomio para recibir tratamiento psicológico. Fue dado de alta en 2012”. El cambio busca evidentemente reducir la orgía antisistema del final original, y ha causado una mezcla entre hilaridad e indignación, estando entre los primeros nada menos que Chuck Palahniuk, autor de la novela original en la que se basó Fincher para El club de la lucha. Palahniuk, conocido por su sentido del humor perverso, escribió en su newsletter un exultante: “¿Habéis visto esta mierda?, ¡es SÚPER maravilloso!”.

A posteriori profundizó un poco más en sus impresiones: “¡En China todo tiene un final feliz! Tyler y su banda son arrestados. Es juzgado y enviado a una institución mental. Es genial, ¡no tenía ni idea! La justicia siempre gana. No explota nada. Fini”. Y siguió, claro, con la broma. “Espero que también omitan el fotograma del pene al final. Y que pixelen el consolador de la habitación de Marla. ¡El crimen no se paga!”, ha ido gritándole a los medios. No obstante, es especialmente interesante la entrevista que le ha concedido a TMZ sobre el asunto, puesto que en ella el autor de Eres hermosa llega a sostener que el final chino es más fiel a la novela que lo que propuso Fincher en su adaptación al cine.

Eh... ¿cómo?

Pues sí. Hay que recordar que, en el libro original, las bombas del proyecto Mayhem no estallan, de modo que Tyler (o el Narrador, como queramos llamarle) es internado en un hospital psiquiátrico una vez ha conseguido dominar a su carismático álter ego. En el hospital sigue recibiendo las cartas de Marla Singer, insinuándose que retomarán una relación… luego confirmada dentro de la secuela que Palahniuk publicó, en formato novela gráfica, junto a Cameron Stewart y David Mack en 2015. De forma que la idea de Tyler internado se acerca más al libro de lo que vimos en el cine.

“Lo irónico de cómo lo han cambiado es que se han ajustado casi exactamente al final del libro, mientras que el de Fincher era más espectacular visualmente. Así que, en cierto modo, los chinos han acercado la película más al libro”, asegura Palahniuk, para a continuación reflexionar sobre la presunta hipocresía de que los medios se hayan escandalizado tanto por lo ocurrido. “Lo que encuentro muy interesante es que mis libros han sido fuertemente vetados en Estados Unidos”.

“El sistema de prisiones de Texas se niega a tenerlos en sus bibliotecas. Muchas escuelas públicas y la mayoría de las privadas se niegan a tener mis novelas”, recuerda Palahniuk. “Pero, ¿es un problema de repente cuando China cambia el final de una película? Llevo mucho tiempo lidiando con la prohibición de mi obra. Muchos de mis editores internacionales han modificado la novela para que su final se parezca al de la película. He estado lidiando con estas revisiones durante 25 años”.

La literatura de Palahniuk va mucho más allá de El club de la lucha (aunque él mismo admita cómo el fenómeno ha determinado su carrera), y a lo largo de su desarrollo se ha distinguido por una provocación constante, leída con creciente incomodidad en su país de origen. Una posible cúspide fue cuando en 2021 publicó El día del ajuste y resultó que había predicho con una fidelidad inquietante el asalto al Capitolio que simpatizantes de Donald Trump protagonizaron en enero del año pasado.

