Christina Applegate revela que ha sido diagnosticada de esclerosis múltiple

Teri Garr (El jovencito Frankenstein) o Selma Blair (Crueles intenciones) son algunas de las actrices que estos años han confesado convivir en su día a día con la esclerosis múltiple, la enfermedad que afecta el cerebro y la médula espinal. Una afección de la que cada vez conocemos más y que ahora tiene una nueva cara pública en Hollywood: Christina Applegate.

La actriz estadounidense conocida por sus papeles en Matrimonio con hijos o Dead to Me ha revelado que ha sido diagnosticada de esta enfermedad. "Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de las personas que conozco que también padecen esta afección", ha confesado la intérprete a través de su cuenta de Twitter. "Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee".

La actriz también ha aprovechado la oportunidad para agradecer el apoyo de la gente y pedir respeto. "Como me dijo uno de mis amigos que tiene escelerosis múltiple: 'Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas'. Y eso es lo que hago. Entonces ahora pido privacidad, mientras paso por esto. Gracias".

Una vida plagada de éxitos

Quien fuera Kelly Bundy durante las décadas de los 80 y los 90, en Matrimonio con hijos, ha tenido una exitosa carrera en el mundo del cine y las series. Entre sus filmes más destacables encontramos No le digas a mamá que la canguro ha muerto (1991), Mars Attacks! (1996), La cosa más dulce (2002) o El reportero: La leyenda de Ron Burgundy (2004).

Además, ha ganado un premio Emmy (mejor actriz invitada en Friends) y un Tony, así como ha puesto voz original a Britanny en las películas de Alvin y las ardillas. En la actualidad, la actriz aún tiene pendiente su aparición en la TV Movie Your Time Is Up, después de trabajar en la serie Dead to Me.

