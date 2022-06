Christian Bale volvería a hacer de Batman si Christopher Nolan lo llamara

Cuando se estrenó The Batman, muchos celebraron su original visión del personaje, alejada de lo que había hecho Zack Snyder o Christopher Nolan, aunque era inevitable que aún hubiese nostálgicos de estos dos, especialmente del último. El Batman de Christopher Nolan está considerado por muchos no solo como la mejor versión cinematográfica del personaje, sino también de cualquier superhéroe.

Es por ello que no es de extrañar que no pocas personas vieran con buenos ojos el regreso de Christian Bale al personaje. El actor galés encarnó al personaje durante 7 años, en lo que transcurrió desde Batman Begins hasta El caballero oscuro: la leyenda renace. Una etapa que se cerró ya que el propio actor ha confirmado que él y Nolan tenían un acuerdo verbal: "Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: "Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de hacerlo. Y luego nos vamos a ir. No nos quedemos demasiado tiempo", confiesa Bale en una entrevista.

No obstante, el cine de superhéroes ha cambiado mucho en estos diez años desde que se acabara la trilogía. Ahora los multiversos, crossovers y demás reencuentros copan las películas, y cualquier es susceptible de volver, si no que le pregunten a Tobey Maguire o a Andrew Garfield. Es por ello que, estando confirmada la presencia de Ben Affleck o Michael Keaton en The Flash, hay quien le ha preguntado a Christian Bale por un posible regreso al personaje. Aunque él niega saber nada al respecto.

"No. Nadie me lo ha mencionado. Nadie ha sacado el tema. [...] De vez en cuando la gente me dice: "Oh, he oído que te han contactado y te han ofrecido todo esto". Y yo digo: "Eso es nuevo para mí. Nadie ha dicho eso", aclara contundente el intérprete ganador del Oscar por The fighter. Sin embargo, Bale desvela una condición más allá del pacto con Nolan, algo que sí podría hacerle volver a dar vida al murciélago.

"En mi cabeza, lo podría considerar si Chris Nolan me dijera alguna vez: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, me apuntaría", desvela Bale en una entrevista. No es descabellado pensar en una vuelta del actor, y menos ahora que ha reaparecido en una película de superhéroes. Y es que con Thor: Love and thunder no solo se ha pasado al bando de Marvel tras trabajar con DC, sino que también se ha pasado al lado de los malos dando vida a Gorr, el carnicero de los dioses. Y si eso pudo pasar por intercesión de Taika Waititi, que no podrá pasar con Christopher Nolan. La pelota está en su tejado.

