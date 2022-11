Christian Bale podría unirse al biopic de Bob Dylan que protagoniza Timothée Chalamet

James Mangold ha trabajado con Christian Bale en dos ocasiones muy señaladas: el modélico western El tren de las 3:10 y su último film hasta la fecha, Le Mans ‘66, que obtuvo un gran aplauso crítico. Director y actor parecen entenderse a la perfección, y aunque no ha sido posible que se reúnan en Indiana Jones 5 (film donde Mangold tiene la nada envidiable tarea de sustituir a Steven Spielberg) podría ocurrir poco después, en el biopic que el mismo Mangold está desarrollando en torno a la figura de Bob Dylan. El periodista Jeff Sneider ha compartido esta exclusiva en su podcast The Hot Mic with Jeff and John, revelando que Bale está en conversaciones para hacerse con un papel destacado en Going Electric.

Tal es el título del film, que empezó a desarrollarse poco antes de la pandemia. Según el coronavirus entró en nuestras vidas el proyecto perdió pie, sin que sus responsables pudieran rodarlo en plena nueva normalidad ante la cantidad de extras (en materia de conciertos) que iba a requerir. Esta semana, sin embargo, Timothée Chalamet anunció que la película seguía adelante con él de protagonista, tal y como se le había tanteado antes de que la producción se suspendiera. Chalamet interpretará, pues, al músico de Minnesota en Going Electric. Ya que no existe ninguna canción de Dylan llamada así, es posible que el título se refiera al volantazo que dio a su carrera a finales de los 60, pasando de ser un cantautor folk a un músico de rock con amplificadores a todo volumen.

¿A quién interpretaría Bale? Pues parece que a Pete Seeger, artista insignia de la escena folk de los años 50 al que Dylan, en su primera etapa, profesaba una admiración enorme. Si el papel de Bale adquiere una importancia clave en el argumento confirmaría que Going Electric se centra en una etapa concreta de la vida del músico, sin necesidad de resumir toda su carrera. El fichaje de Bale tiene su gracia ya que el actor de El caballero oscuro ya ha interpretado a Dylan en el pasado… más o menos. I’m Not There, el film de Todd Haynes que rastreaba las múltiples facetas de la persona mediática de Dylan, tenía en su reparto a Bale haciéndose cargo de, precisamente, la versión folkie del artista.

Going Electric aún se encuentra en una fase temprana de producción, pero se espera que Mangold pueda ponerse manos a la obra oficialmente según concluya sus deberes con Indiana Jones 5. La película que recupera a Harrison Ford como el arqueólogo se estrena el 30 de junio de 2024.

