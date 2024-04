Christian Bale y Jessie Buckley en 'The Bride': primeras fotos de la versión de 'Frankenstein' de Maggie Gyllenhaal

Los extremos a los que llega Christian Bale para prepararse sus papeles son bien conocidos. Por lo tanto, verle como la Criatura de Frankenstein en The Bride puede impresionar mucho: si el actor de El caballero oscuro ha jugado con su forma física hasta extremos incompatibles con la salud, a saber cómo se ha procurado aquí estos tatuajes, ese rostro cadavérico y, sobre todo, esos costurones.

En espera de los rumores sobre un extraño olor a formol en el plató, basta con decir que estas son las primeras imágenes del filme con el que Maggie Gyllenhaal volverá a imaginar la historia creada por Mary W. Shelley. Y también la de La novia de Frankenstein, el clásico dirigido por James Whale en 1935.

'The Bride': Primeras imágenes

Además de Bale como la criatura, también podemos ver el look de Jessie Buckley como el engendro femenino y recompuesto al que interpretó Elsa Lanchester en la versión original.

'The Bride': Sinopsis

Escrita por la propia Gyllenhaal, The Bride no será ni mucho menos un remake de La novia de Frankenstein. En ella veremos a una Criatura solitaria y desencantada que viaja a EE UU en los años 30 para que un científico llamado Euphronius le ayude a fabricarse una compañera. La materia prima para su proyecto será el cuerpo de una joven víctima de asesinato, pero los resultados de la resurrección no serán los que sus creadores esperaban.

'The Bride': Reparto

Además de Christian Bale y Jessie Buckley, The Bride contará con Annette Bening, Julianne Hough, Peter Sarsgard y nada menos que Penélope Cruz a cargo de un personaje llamado Myrna.

'The Bride': Fecha de estreno

El estreno de The Bride está previsto para el 3 de octubre de 2025.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.