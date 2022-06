Christian Bale desvela los dos grandes cameos de Marvel que se quedaron fuera de 'Thor: Love and Thunder'

En el mundo de Marvel, si has salido una vez nadie te dice que no puedas salir más. Incluso si tu personaje se marchó, murió o simplemente no se volvió a saber nada de él. El MCU da muchas vueltas y no es raro ver a un personaje reapareciendo después de varios años para delicia de los fans, ávidos siempre de cameos y easter eggs varios.

Tal ha sido el caso de Thor: Love and Thunder, según ha desvelado en una reciente entrevista uno de sus protagonistas, Christian Bale. El que otrora se pusiera el traje de Batman interpreta en el filme al villano Gorr, el Carnicero de los dioses. Pero también se le ha escapado revelar, sin siquiera estrenarse la película, que dos cameos iban a aparecer en la misma. Dos personajes que no solo están interpretados por grandes actores, sino que además ya los habíamos visto previamente en el MCU.

El primero de ellos es nada menos que Peter Dinklage. Al actor que diera vida a Tyrion Lannister en Juego de tronos ya lo pudimos ver durante Vengadores: Infinity War, en la que interpretaba al gran rey enano Eitri, al que Thor y Groot se encontraban en una destruida Nidavellir. Eitri era quien ayudaba a Thor a forjar su nuevo martillo, el Stormbreaker, la única arma capaz de destruir a Thanos. Si hubiera apuntado a la cabeza, claro.

Por otro lado, el otro gran cameo que iba a tener lugar en Thor: Love and Thunder era Jeff Goldblum. El icónico actor de Parque Jurásico aparecía ya en la anterior película protagonizada por Chris Hermsworth y con Taika Waititi como director, Thor: Ragnarok. En ella daba vida a El Gran Maestro, supremo gobernante del planeta Saakar al que iba a parar el dios asgardiano y en donde acaba como gladiador luchando en la arena nada menos que contra Hulk. Al final de la película y tras la gran rebelión que se producía en el planeta, el Gran Maestro terminaba a merced de los rebeldes que antes habían sido sus esclavos, pero sin saber qué ocurría finalmente con él. Ahora sabemos que podría haber aparecido en Thor: Love and Thunder aunque el corte final nos privará del gran Goldblum.

"Pude trabajar con Peter Dinklage. No está en la película final, pero pude trabajar con él. Es fantástico. También tuve que trabajar con Jeff Goldblum. No está en la película final. Como ves, muchas cosas acaban en el suelo de la sala de montaje aunque sean cosas hermosas y brillantes", confesaba Christian Bale en una entrevista, desvelando así los dos viejos rostros que no podremos ver. ¿Lo dejarán para las escenas adicionales de futuras versiones?

