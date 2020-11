Chris Pratt volverá a ser StarLord en ‘Thor: Love and Thunder’

Disipada la humareda provocada en las redes sociales por el “conflicto de los Chrises” (ya sabéis, aquél que terminó con Chris Pratt siendo vapuleado por Internet en tanto a sus ideas políticas mientras la plana mayor de Marvel acudía en su defensa), es bueno ver que el MCU sigue adelante encontrando nuevas formas de entusiasmar a sus seguidores. Así, sin salirnos de Chrisverso, Thor: Love and Thunder promete ser uno de los platos fuertes de la Fase 4, gracias a tener a Taika Waititi repitiendo en la dirección tras Ragnarok, y a todas las sorpresas que parece guardar su argumento.

Han corrido ríos de tinta a partir del regreso de Natalie Portman como Jane Foster, su transformación en Mighty Thor, y el modo en que un repentino cáncer de mama puede afectar a la nueva superheroína, pero medios como Colliderdan cuenta de un nuevo objeto de especulaciones: la aparición confirmada de Chris Pratt en Love and Thunder. Retomando, cómo no, el papel de Peter Quill (alias StarLord) que ha interpretado en dos entregas de Guardianes de la galaxia y en otras dos de Vengadores.

El fichaje de Pratt tiene sentido en base a cómo concluía Vengadores: Endgame: con la tripulación de los Guardianes de la galaxia reunida (pero sin Gamora), y con el Dios del Trueno uniéndose a ella muy ufano y con ganas de desafiar el liderazgo de Quill. No resulta descabellado que, muy al modo de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange en la mencionada Thor: Ragnarok, Star-Lord aparezca bien al comienzo de Love and Thunder, acaso perdiendo relevancia en la trama llegado el momento.

No está claro, por lo demás, qué significa el regreso de Pratt para ponerse a las órdenes de Waititi dentro del organigrama de Marvel, puesto que la idea es que este también vuelva para Guardianes de la galaxia Vol. 3… pero no hay nada confirmado sobre cuándo se estrenaría este film. Mientras que Love and Thunder ya está programada para el 11 de febrero de 2022, James Gunn está demasiado ocupado en DC con The Suicide Squad (y con la serie spin-off de Peacemaker) como para poder darle una fecha a la siguiente aventura de sus amados personajes.

Por muy incierto que parezca el destino de Guardianes de la galaxia Vol. 3, la cercanía de Love and Thunder (y de otras futuras producciones marvelitas como Spider-Man 3 o Doctor Strange in the Multiverse of Madness) es más que suficiente para alegrarse. Además de Hemsworth, Portman y Pratt, el film de Waititi tendrá en su reparto a Tessa Thompson como Valkiria y a Christian Bale como un villano aún sin identificar.