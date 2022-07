Chris Hemsworth sobre 'Thor: Love and Thunder': "Es lo más loco que he hecho"

"Esperemos que pongan el dinero que se han ahorrado en el casting en los efectos especiales". Hace 12 años, Vulture anunciaba con perlas como esta los fichajes de unos desconocidos Chris Hemsworth y Tom Hiddleston (la publicación prefería el término ‘no-names’, algo así como ‘donnadies’) por Thor.

Para ser justos, aquel chaval digno del Mjölnir ya había conocido cierta fama, como buen australiano, en el longevo culebrón Home and Away y su nombre sonaba a los trekkies por interpretar a George Kirk en la Star Trek de J.J. Abrams. Una década después, a Hemsworth no le queda nada de ‘donnadie’. Al igual que Thor, es sinónimo de éxito y no hay comedia (fue lo mejor de Cazafantasmas) ni escena de acción (Tyler Rake) que se le resista.

Ahora regresa a Marvel, esta vez también como productor, antes de sumarse a Anya Taylor-Joy en Furiosa. Hablamos con el actor sobre Thor: Love and Thunder, su reencuentro con Natalie Portman y la evolución de su personaje en el MCU.

La última vez que vimos a Thor en Vengadores: Endgame, se disponía a emprender un viaje de autodescubrimiento con los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo nos lo encontraremos ahora?

Lo más divertido de embarcarme en este viaje con él fue precisamente que se trata de uno de autodescubrimiento. Nuestro objetivo era entender qué ha pasado desde Vengadores: Endgame hasta ahora, llenar los huecos y ver qué versión de sí mismo se ha ido creando a través de las experiencias vividas con los Guardianes y su aventura juntos, donde ha intentado imponer su forma de hacer las cosas.

No hubo ninguna regla ni limitación en ese sentido, pudimos trabajar lo que quisimos con el personaje. Esa exploración tan creativa ha sido inmensamente satisfactoria.

Taika Waititi ha asegurado que esta película es lo más loco que ha hecho en su vida. ¿Está exagerando?

No, es verdad. También es lo más loco en lo que yo he participado. Estábamos yendo más allá constantemente, empujando los límites del humor y jugando con las expectativas que podría tener la audiencia. Tirando todo eso por la borda y creando en un terreno sin cultivar. Fue genial.

Lo más complicado al interpretar a un personaje tantas veces ha sido ceñirme a las reglas sobre quién es el personaje y cuáles son las expectativas del público. Pero una vez decidimos que podíamos romper esas pautas y llevar a Thor por caminos diferentes, cualquier ruta que quisiéramos, tuvimos más libertad creativa para probar maneras únicas de darle vida.

Natalie Portman está de regreso como Mighty Thor y el filme se presenta como una ‘rom-com’. ¿Habrá discusiones sobre quién se queda con el martillo o quién dejó a quién?

[Ríe] Es una especie de comedia romántica de superhéroes y todas esas preguntas nos las tuvimos que hacer a nosotros mismos. Fue muy divertido porque, cuando los personajes se separaron, el final quedó bastante abierto.

Todos tuvimos que volver a ver la segunda película de Thor y averiguar cómo rompieron, por qué, qué pasó realmente. Porque cuando rodamos aquello, hicimos diferentes versiones de lo sucedido: si lo dejó él, si lo hizo ella, etcétera. Una vez más, lo mejor a la hora de abordar esta relación en Love and Thunder ha sido tener la posibilidad de hacer lo que nos apeteciese. Solo diré que entre ellos pasan cosas muy divertidas, pero lo veréis cuando la película se estrene.

Te has reencontrado con Natalie en el MCU nueve años después del estreno de Thor: El mundo oscuro.

Nueve años... Sí, ha sido genial. Empezamos este viaje juntos hace ya más de una década y Thor fue una de mis primeras superproducciones, mi primera película de Marvel, así que volver a reunirnos todo este tiempo después y vivir esta experiencia juntos ha sido muy emocionante. Además, Natalie se ha mostrado entusiasmada con la propuesta y ha colaborado activamente en la creación de esta nueva Jane. Tiene muchísimo talento y todo ha sido muy positivo en este reencuentro.

¿Cómo convencisteis a Christian Bale y Russell Crowe para que se unieran a esta aventura? ¿Qué tal trabajando con ellos?

¡Increíble! Tienen tanto talento... Supongo que Taika se ocupó de esas conversaciones para convencerlos. No estoy seguro de si tuvo que insistirles mucho o, como la gran mayoría de la gente, estaban emocionados por dar el salto a este universo.

Con el éxito que ahora tienen estas películas y el mundo que han ayudado a construir en pantalla, creo que hay un sentimiento de gratitud masivo cuando te invitan a formar parte de la experiencia. Seguro que Christian y Russell estaban encantados de unirse a Marvel.

Como decías, tu personaje ha evolucionado mucho durante esta década de vida en el cine, con Thor: Ragnarok como punto de inflexión. ¿Cómo te afectó la llegada de Taika?

Cuando Taika se sumó a Ragnarok, él estaba harto de lo que el personaje había estado haciendo y yo me sentía un poco estancado, sentía que estaba repitiendo las mismas emociones, la misma versión de lo que era Thor. Coincidimos al pensar que, si íbamos a hacer otra película, necesitábamos cambiarlo a lo grande. Agradezco haberlo podido hacer en la tercera película en solitario y así haber marcado el camino para Vengadores: Infinity War, Vengadores: Endgame y Thor: Love and Thunder.

La reacción inicial y la más instintiva en este tipo de producciones es a menudo respetar lo que se espera de un protagonista porque piensas que tienes que encajar ahí, que así es como actúa el héroe, que eso es lo que quiere ver la audiencia. Deshacernos de esas ideas, empezar de cero y probar lo que nos apetece ha sido muy reconfortante y mucho más divertido.

¿Qué os apetecía probar en esta cuarta película?

Con Thor, siempre quiero hacerlo mejor. Quiero mantener al personaje fresco para los espectadores, pero también para mí como actor. Si se vuelve muy familiar, necesito tomar otras direcciones y Love and Thunder, por su tono, me ha permitido jugar con eso.

Hemos tenido que equilibrar la energía de comedia romántica que tiene la trama con la acción épica de Marvel, conseguir esa armonía, algo que habría sido complicado sin un equipo tan maravilloso. Y al final, lo que me llevo es que lo hemos pasado muy bien.

