Chris Hemsworth farda de bíceps para anunciar el final de rodaje de 'Thor: Love and Thunder'

Llevamos casi dos años sin una película del MCU. Spider-Man: Lejos de casa, en realidad perteneciente a Sony, fue la última superproducción marvelita en llegar a la gran pantalla antes de que la pandemia retrasara los estrenos de la prolífica Casa de las Ideas. Afortunadamente, hemos tenido series tan brillantes como Bruja Escarlata y Visión para hacernos la espera más llevadera.

El primer filme de la 'Fase 4' en llegar a los cines será Viuda Negra, que podrá disfrutarse simultáneamente en Disney+ a partir del 9 de julio. A la película de Natasha Romanoff la seguirán este año Eternals y Spider-Man: No Way Home. Y, en 2022, nos reencontraremos con el dios del trueno de Chris Hemsworth, entre otros héroes marvelitas.

Thor: Love and Thunder es sin duda uno de los estrenos más esperados del calendario del MCU. Entre las novedades más destacadas de la producción dirigida por Taika Waititi, está el regreso de Jane Foster (Natalie Portman) al Universo Marvelita convertida en Mighty Thor.

El rodaje de la película, que arrancó en Australia a finales de enero, acaba de llegar a su fin, tal y como ha anunciado Hemsworth en redes sociales. Eso sí, el anuncio ha quedado en un segundo plano a causa de los impresionantes bíceps que luce el actor en esta foto junto a Waititi:

"Hemos terminado de rodar Thor: Love and Thunder. También es el día nacional de no hacer flexiones por lo que he pensado que esta foto súper relajada era apropiada", ha bromeado el actor: "La película va a ser locamente divertida y también puede que llegue a más de un corazón. ¡Mucho amor, mucho trueno! Gracias a todo el elenco y el equipo que ha hecho posible este otro increíble viaje marvelita. Abrochaos bien, preparaos y nos vemos en los cines".

La cuarta entrega de Thor volverá a estar protagonizada por Hemsworth y Tessa Thompson luego de su alianza en Thor: Ragnarok. Se unirán a ellos los guardianes Chris Pratt, Karen Gillan y Dave Bautista; Christian ‘ex-Batman’ Bale como villano, Russell Crowe como Zeus y hasta Matt Damon con un nuevo cameo. Thor: Love and Thunder se estrenará el 6 de mayo de 2022.