Chris Hemsworth explica en un vídeo el duro entrenamiento para conseguir los brazos de Thor

Interpretar a uno de los superhéroes más forzudos de Marvel no es una tarea fácil y lleva muchos meses de duro entrenamiento. Las escenas de acción y el físico imponente de los protagonistas del MCU han provocado que actores como Tom Hiddleston, Chris Evans o Scarlett Johansson deban machacarse durante meses en el gimnasio, pero ninguno ha llegado tan lejos como el dios del trueno.

Chris Hemsworth interpretaba por primera vez a Thor en su filme individual dirigido en 2011 por Kenneth Branagh, donde sorprendía con un físico espectacular con unos enormes brazos musculados. Una década después, el actor recuperará próximamente al personaje en Thor: Love and Thunder, para lo que ha continuado trabajando para conseguir esta gran forma física.

"Bienvenido al entrenamiento de oclusión con Ross Edgley [su entrenador]". En un nuevo vídeo publicado a través de su cuenta de Instagram, Hemsworth ha querido explicar el tipo de entrenamiento que lleva a cabo para conseguir el volumen de sus brazos para el personaje. "Al restringir el flujo sanguíneo y el oxígeno, los músculos se ven obligados a trabajar más duro en un período de tiempo más corto y suceden muchas otras cosas relacionadas con la “ciencia deportiva”.

En las imágenes podemos ver cómo Hemsworth lleva el extremo sus músculos con esta técnica. "Básicamente, es uno de los métodos de entrenamiento más incómodos que he experimentado, pero es parte del rompecabezas de hacer crecer los brazos de Thor para que parezcan las piernas de un caballo de carreras", señala el intérprete australiano, quien también lanza una advertencia a sus seguidores. "No intentes esto en casa a menos que tenga un gurú profesional del dolor".

Además de su esperado retorno marvelita, Hemsworth también aparecerá próximamente en Escape From Spiderhead, y tiene pendiente los rodajes de Furiosa, Tyler Rake 2 y el biopic sobre el ex luchador Hulk Hogan. Varios proyectos que requerirán toda su fuerza bruta, si antes no le explotan las extremidades del esfuerzo.

