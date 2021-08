Chris Evans tiene la culpa de que Chris Hemsworth no salga en 'Free Guy' (o eso dice Ryan Reynolds)

Pocos actores en Hollywood pueden fardar de tener una agenda de contactos como la de Ryan Reynolds, repleta de amigos estelares que atienden a tu llamada nada más ven tu nombre en la pantalla de su móvil. El canadiense, un bromista nato en redes sociales, no desperdicia ocasión para reírse un poco de John Krasinski, Dwayne Johnson o Hugh Jackman con sus seguidores, pero, a la hora de la verdad, sabe que puede contar con ellos para cualquier cameo que requieran sus locas producciones.

Si en Deadpool 2 dejo a los espectadores pegados a la butaca con aquella aparición eléctrica de Brad Pitt, en Free Guy, su incursión cómica en el mundo de los videojuegos, no ha escatimado en estrellas y nos ha deleitado con Chris Evans, Dwayne Johnson, John Krasinski, Channig Tatum o Hugh Jackman. Hace unos días agradecía a todos ellos su paso por el filme con un tierno post en el que reivindicaba a esos amigos que aparecen cuando se les necesita.

Chris Hemsworth, otro trolero incorregible, no tardaba en responder al mensaje con un "No te preocupes, tío, es lo mínimo que podía hacer. Mejores amigos". El australiano, que no sale en la película, tomaba así el pelo a Reynolds con esta contestación. Sin embargo, este no se ha quedado callado y ha respondido a Hemsworth con mucha sorna, echando la culpa de su ausencia en Free Guy a Chris Evans.

"Evans dijo que no estabas 'listo para la cámara', lo que sea que eso signifique".

Más allá de esta 'trifulca' de broma, lo más probable es que los compromisos profesionales de Hemsworth le impidieran participar en la comedia dirigida por Shawn Levy. El australiano, que acaba de terminar el rodaje de Thor: Love and Thunder, ha tenido unos últimos años muy moviditos con el MCU, Men In Black: International o Tyler Rake, y ahora se prepara para Furiosa, el biopic de Hulk Hogan y la secuela de Tyler Rake.

Veremos si en un futuro disfrutamos de Hemsworth y Reynolds compartiendo pantalla, ya sea a través de cameos o como coprotagonistas en alguna comedia loca de esas que tan bien se les dan a los dos. Al fin y al cabo, tienen cierto amigo en común: ese Taika Waititi que también se ha dejado ver en Free Guy y dirige la mejor versión del dios del trueno.

