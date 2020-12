Chris Evans también se une al espectacular reparto de lo nuevo de Adam McKay

Una vez se pasó de las comedias absurdas a la sátira política (de Los amos de la noticia a La gran apuesta) Adam McKay pudo aprovechar la cantidad de contactos y amiguetes que tenía en Hollywood para ponerlos a hacer cameos en sus nuevos proyectos. Lo que confluía, en última instancia, en unos repartos bastante impresionantes, y es algo que nos lleva a su nueva película: Don’t Look Up, que está desarrollando para Netflix y dentro de la cual ha reunido un plantel de actores y actrices que quita el hipo. En espera de saber cuáles de ellos desempeñarán un rol importante en la película, a Don’t Look Up aún le quedaba un fichaje por anunciar.

Este, según recogen medios como SlashFilm, es el de Chris Evans. Pocas horas después de que se anunciara que este actor pondría voz al protagonista de Lightyear, lo nuevo de Pixar, y de que Ana de Armas se reuniera con él tras Puñales por la espalda para la nueva película de los hermanos Russo, el antiguo Capitán América está confirmado para engrosar el nutrido reparto de Don’t Look Up. Formado, y mejor tomemos aire a continuación, por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Matthew Perry, Himesh Patel, Tyler Perry y Ron Perlman. Entre otros.

Don’t Look Up se centra en dos astrónomos (interpretados presumiblemente por DiCaprio y Lawrence) en sus intentos para alertar al mundo de que se aproxima un asteroide capaz de destruirlo. Meryl Streep encarnaría a la Presidenta de los EE.UU. y Jonah Hill al jefe de personal de la Casa Blanca, que además resulta ser su hijo… pero estos son los únicos personajes confirmados. Esta comedia negra ya ha sido comparada con ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, y sobre ella Scott Stuber, ejecutivo de Netflix, aseguraba estar muy contento de trabajar con McKay, al creer que “siempre ha sido muy rápido a la hora de poner en pie películas irreverentes y relevantes que describan nuestra cultura”. Aún no tiene fecha de estreno.