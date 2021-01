Chris Evans descarta los rumores de su regreso como Capitán América

Hace algo menos de dos años se estrenaba Vengadores: Endgame, y las legiones de fans del MCU asistían al que parecía ser el final perfecto para el Capitán América. Dejando el escudo en manos de su amigo Sam Wilson (Anthony Mackie), el superhéroe también conocido como Steve Rogers optaba por volver al pasado y vivir una nueva vida en compañía de su gran amor, Peggy Carter (Hayley Atwell). Su emotivo baile cerraba la película más taquillera de todos los tiempos, y pese a lo modélico de este cierre ayer supimos que Marvel podría estar planteándose traer de vuelta al personaje de Chris Evans en próximas películas. “En al menos una, con la puerta abierta de una segunda”, recogía Deadline.

Su regreso tendría lugar en los mismos términos que aquél efectuado por Robert Downey Jr. una vez estrenada Iron Man 3; esto es, que no tendría una película para él solo, sino que se incorporaría como actor de reparto a cada entrega. Contar con el respaldo de uno de sus grandes cimientos podía ser una forma segura de desarrollar las próximas fases del Universo de Marvel, pero el caso es que poco después de que saliera la noticia y se desarrollara la previsible polvareda en redes, el propio Evans ha tuiteado sobre la cuestión. Y, aunque no ha citado ningún tuit ni aclarado a qué se refería, sus palabras han sonado como un jarro de agua fría. “News to me” (“Primera noticia”, podríamos traducir), acompañado de un encogimiento de hombros versión emoji.

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Evans parece negar que estos rumores sean ciertos, de forma que por ahora habrá que esperar a un anuncio oficial por parte de Marvel. Lo cierto es que el vacío dejado por Steve ya fue rápidamente paliado en la propia Vengadores: Endgame, cuando la entrega del escudo a Sam anticipaba el nombramiento de un nuevo Capitán América, y la idea es que veamos sus aventuras en solitario junto a Bucky Barnes (Sebastian Stan) en Falcon and the Winter Soldier, segunda de las series destinadas a Disney+ que Marvel nos tiene preparadas. La primera de ellas, Bruja Escarlata y Visión, ya tiene dos episodios disponibles en streaming desde hoy 15 de enero.