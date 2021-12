Chris Columbus explica por qué una secuela de 'Señora Doubtfire' es “imposible”

En 1993, Robin Williams se introducía en la piel del protagonista de Señora Doubtfire, papá de por vida en la película de Chris Columbus. Un filme al que muchos aún guardan un gran cariño y que para otros ha envejecido bastante mal, pero que sin duda marcó la infancia de un montón de espectadores. Casi tres décadas después de su estreno, el cineasta ha querido explicar por qué la secuela rumoreada durante tiempo es "imposible".

El cineasta que mantenía una gran amistad con Williams señala que su ausencia en una posible secuela de Señora Doubtfire "es simplemente imposible". Además, no dudaba en hacer alusión al musical de Broadway sobre la película, donde Rob McClure interpreta actualmente al personaje principal. "Irónicamente, he leído muchas críticas sobre el espectáculo de Broadway y el tipo que lo interpreta es muy enérgico y fenomenal, pero no es Robin. Robin era único".

De hecho, Columbus y Williams estuvieron durante años desarrollando ideas para la secuela que fueron desechadas hasta poco antes del fallecimiento del actor en 2014. "La última vez que me reuní con Robin antes de su fallecimiento fue para la secuela de Señora Doubtfire. Teníamos un gran guion. Robin estaba preparado para hacerlo. Y luego, desafortunadamente, falleció". Todo apunta a que nos quedaremos con las ganas de saber qué habría ocurrido en esta nueva parte.

Por su parte, el director estadounidense también está de celebración estos días por el 20 aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal, el primer filme de la franquicia dirigido que dirigió. Columbus repetiría al frente de la realización de las películas de los magos de Hogwarts con Harry Potter y la cámara de los secretos.

