Chris Columbus asegura que ya ha escrito el guion para 'Gremlins 3'

Aún no era el director que firmaría películas tan populares como Solo en casa, Señora Doubtfire o Harry Potter y la piedra filosofal, pero empezaba a despuntar como guionista, en Los Goonies o El secreto de la pirámide y, claro, en Gremlins. La película la acabó realizando Joe Dante, con Spielberg en la producción y música de Jerry Goldsmith y, aunque llegó en cines durante el verano, se ha convertido en uno de esos clásicos de visión (casi) obligada por Navidad.

Con motivo del estreno de Crónicas de Navidad 2 en Netflix, de nuevo protagonizada por Kurt Russell y de la que Columbus es el director y coguionista, fue preguntado por Collider sobre la posibilidad de una tercera entrega de Gremlins. En su respuesta anunció que tenía un guion terminado y que, en el caso de realizarse, le gustaría recurrir a los efectos especiales a la antigua usanza.

"Me encantaría hacerla. He escrito un guion, así que hay material. Ahora estamos trabajando sobre algunos aspectos legales, y también estamos intentando averiguar cuándo podría ser el mejor momento para hacer la película que deseamos", explicó el cineasta. Y añadió que "Todavía la volvería a hacerla de la misma manera. Nos gustaría hacerla con muñecos tangibles, no mediante CGI. Ya sabes que hay una escena en stop-motion en la primera de Gremlins, pero no pensamos usar demasiados efectos digitales en Gremlins 3".

Un año para enmarcar De los Cazafantasmas a los Gremlins 1984 fue excepcional para la taquilla de los cines. Triunfaron títulos como 'Cazafantasmas', 'Indiana Jones y el templo maldito', 'Superdetective en Hollywood', 'Kárate Kid', 'Terminator', 'La historia interminable' o 'Tras el corazón verde'. Solo en Estados Unidos, 'Gremlins' se situó como la cuarta más taquillera recaudando 153,1 millones de dólares (416 ajustados a la inflación).

En 2017 el mismo Chris Columbus hizo unas declaraciones en las que avanzaba que le gustaría un argumento "más oscuro y retorcido". Y así era la secuela de 1990, Gremlins 2, La nueva generación, que volvió a dirigir Joe Dante también con la participación de Columbus en el guion, pero su impacto ya fue mucho menor que el de la original de 1984.

Lo que sí tenemos seguro es que se está desarrollando una serie de animación para la plataforma de HBO Max sobre las simpáticas, y endiabladas, criaturas. Se titulará Gremlins: Secrets of a Mogwai. Una precuela que se ambientaría en los años 20 en Shanghái y destacaría el personaje de Sam Wing, el anciano que en la película de 1984 vendía esa mascota que se llamaría Gizmo al padre de Billy (Zach Galligan), Claro que en la precuela. Mr. Wing, aparecería mucho más joven, con diez añitos.