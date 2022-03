Chloé Zhao sobre las malas críticas de ‘Eternals’: “Entiendo que dividiera”

Eternals sucedió por unos cuantos meses la victoria de Nomadland en los Oscar. Las circunstancias se conjuraron para que, poco después de que Chloé Zhao obtuviera el mayor honor de su carrera (con los premios de mejor película y dirección), el público asistiera a su irrupción en el blockbuster, firmando toda una película de Marvel. Pero algo salió mal. Si bien Eternals ganó unos sólidos 400 millones de dólares en taquilla pandémica, las críticas la recibieron con gran dureza, contrastando el 47% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes frente a la recepción del público, 78%. Porcentajes poco habituales para una entrega del MCU, que le endosaron a Eternals la etiqueta de propuesta fallida.

La película venía protagonizada por un nutrido reparto donde encontrábamos a Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden o Salma Hayek, y muchas de las opiniones negativas apuntaban tanto a la dispersión de la trama como al tono, mucho más solemne de lo estilado en el MCU. Zhao, que ha llegado al cine de gran presupuesto para quedarse (en breve dirigirá una versión de Drácula estilo western para Universal) ha resuelto hablar por fin de estas reacciones para IndieWire. “Eternals estaba planeada para estrenarse poco después de Endgame, y no en un momento en el que todo el mundo está teniendo una crisis existencial. La película en sí trata de una crisis existencial, tanto de la humanidad como de dios. Definitivamente nos imaginamos que no iba a gustar”.

Como tantas otras películas, Eternals retrasó su estreno durante meses, postergando junto a otros títulos la llegada de la Fase 4 de Marvel. En opinión de Zhao, sin embargo, la razón de todas las críticas que recibió estribaba en algo tan sencillo como que ella venía del cine independiente (donde antes de Nomadland había triunfado con The Rider), y hubo quien no pudo entender la mezcla de su sensibilidad íntima con la grandeza esperable de un blockbuster. “Creo que la necesidad de consenso es un obstáculo para cualquier proceso creativo auténtico, al igual que es un obstáculo para vivir una vida auténtica como persona. He estado en los extremos de consenso y división por mí trabajo”. En cuanto a consenso, claramente, se refiere a Nomadland.

“Ninguno de los dos tiene una influencia en mí como artista, porque cuando tengo la suerte de crear aprendo del proceso. De lo que he conseguido y lo que he fracasado… pero ese proceso es un asunto muy íntimo. Todo lo que vaya más allá de eso, para mí, es solo una parte del ecosistema a causa de la naturaleza de nuestra industria”. Así es como Zhao racionaliza las opiniones hostiles: “Entiendo perfectamente que dividiera entre críticos. Porque cuando vas a extremos que se ven como opuestos (el mundo del que vengo y el mundo de Marvel, siempre divididos tan injustamente) y se fusiona de esa forma, veo la reacción como un testimonio de lo mucho que nos hemos fusionado nosotros, y de lo incómoda que puede hacer sentir a la gente… la verdad es que nadie tiene solo una capa”.

En resumen, Zhao habría hecho una película de autor en el seno de Marvel, y esto iba forzosamente a causar disenso entre críticos que no sabrían entenderlo. “No se trata de nosotros, sino de ellos. Y lo digo con cariño, porque tienen un nivel de comodidad sobre cómo funciona el entretenimiento y su mundo (su amada Marvel, o su amada directora indie). Esa es la lógica de su mundo, que está siendo perturbado. Así que aprecio su pasión para tratar de darle sentido”.

