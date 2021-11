Chloé Zhao recuerda en Instagram que dirigirá su versión de Drácula

En menos de un año Chloé Zhao ha pasado de ser un referente del cine independiente y de autor y ganar el Oscar, por partida doble como directora y guionista por Nomadland, a lanzarse de lleno a los blockbusters más punteros. Eternals se estrenaba, por fin, en cines a principios de este mes de noviembre. Y puede que su fichaje para dirigir la película del universo Star Wars que impulsa Kevin Feige, el mandamás de Marvel Studios, finalmente no se concrete, pero el que sigue adelante es el proyecto con Universal, en el que también ejercerá de productora, de adaptar las correrías del icónico conde Drácula en lo que sería su particular reimaginación del mito.

Del drama en formato road-movie, a los superhéroes o el terror, Zhao no tiene reparos en tratar cualquier tipo de género o propuesta. La misma cineasta ha reconocido en anteriores entrevistas que el tema de los vampiros siempre le ha fascinado. Y lo más curioso es que su historia sería una especie de wéstern futurista, con personajes que viven al margen de la sociedad. ¿Veremos a Drácula cabalgando por las verdes praderas o los míticos parajes desérticos de Monument Valley?

De momento se decanta por algo más clásico. En su cuenta de Instagram ha publicado una imagen con reminiscencias no a las caracterizaciones de Christopher Lee o Bela Lugosi sino al Nosferatu en blanco y negro de Murnau.

Todavía no hay reparto, ni posibles fechas de inicio de rodaje o estreno, pero se nota que a la directora china, afincada en Los Angeles, le ilusiona la idea.

En el territorio del lejano Oeste, Drácula y sus criaturas ya realizaron diversas incursiones, siempre dentro de los márgenes de la serie B de escaso presupuesto, con títulos como la muy estimable Curse of the Undead de Edward Dein estrenada en 1959 o la mucho más olvidable Billy the Kid vs. Dracula de 1966 y dirigida por William Beaudine.

Sin embargo, los referentes de Zhao, al menos en el género del wéstern, se decantarían hacia películas que son auténticas obras maestras. Buena prueba es otra de sus recientes imágenes subidas a Instagram, con Montgomery Clift en una escena de Río Rojo (1948) de Howard Hawks.

