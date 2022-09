Chloë Grace Moretz desvela lo mal que lo pasó por su meme viral de 'Padre de familia': "Todos se burlaban de mi cuerpo"

Es posible que los fans de Padre de familia recuerden a Legs Go All The Way Up Griffin, un personaje que aparecía en la temporada 10 de la exitosa serie de animación, y que se basaba en una foto de la actriz Chloë Grace Moretz tras ser captada entrando en un hotel.

Legs Go All The Way Up Griffin, tía abuela de Peter Griffin, destacaba por sus largas piernas y su prácticamente inexistente torso, y la imagen pronto se viralizó en redes, convirtiéndose en un comentado meme.

'Padre de familia' Cinemanía

En una entrevista para Hunger, la actriz ha hablado por primera vez sobre lo doloroso que fue hacer frente a esta burla, algo que contribuyó a su lucha contra la ansiedad y el trastorno dismórfico corporal.

"Hubo un meme que me afectó muchísimo, de mí entrando en un hotel con una caja de pizza en la mano", ha recordado: "Esta foto fue manipulada y convertida en un personaje de Padre de familia con piernas largas y un torso corto, y fue uno de los memes más difundidos en aquel momento".

Moretz ha desvelado que este meme le hizo sentir que no tenía ningún poder sobre los comentarios en torno a su cuerpo, sobre todo porque todo el mundo se sumaba a las bromas. "Todos se burlaban de mi cuerpo y lo comenté con alguien y me dijo: 'Vamos, es divertido", ha contado: "Recuerdo sentarme ahí y pensar que mi cuerpo estaba siendo usado como un chiste, era algo que no podía cambiar de quién soy y estaba por todo Instagram".

La situación vivida sigue persiguiendo a la intérprete, tal y como ha confesado en la entrevista: "Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, me cuesta superarlo". Lo ocurrido llegó a alejarla de los focos: "Quitó una capa a algo que solía disfrutar, que era ponerme guapa, ir a una alfombra y sacarme fotos, y me hizo sentirme acomplejada".

"Creo que el trastorno dismórfico corporal, que todos sufrimos en este mundo, se ha extrapolado por los problemas con las redes sociales", ha añadido. Aunque ha continuado actuando en varios proyectos televisivos y cinematográficos, asegura que en los últimos años se ha convertido en "una reclusa" más allá de sus apariciones en pantalla.

"Fue genial porque me alejé de los fotógrafos, pude ser yo misma y viví muchas experiencias que la gente no fotografió", ha afirmado: "Pero, a la vez, incrementó mi ansiedad cuando me sacaban una foto. Mi ritmo cardíaco crecía e hiperventilaba".

Afortunadamente, tras decidir exponerse menos y con la pandemia de por medio, Moretz asegura que ha logrado reconectar consigo misma. "Decir que los últimos dos años me han trasformado es quedarse corto. Soy una chica muy diferente de la que era. Ahora me siento una mujer".

