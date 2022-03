Sin duda, el chiste de Chris Rock sobre Jada Pinkett Smith ha alcanzado una marca hasta ahora inédita en el historial de momentos supuestamente graciosos que no sientan nada bien en la gala de los Oscar.

Aunque hasta el momento nadie había llegado al extremo de Will Smith de agredir físicamente al encargado de hacer el chiste, en esta recopilación de momentos desafortunados de la historia de los mayores premios de Hollywood encontrarás otros en los que la incomodidad y la tensión se mascaron en el patio de butacas.

El sobeteo de Regina Hall

Vamos a empezar por otro numerito de los Oscar 2022, que no han faltado los momentos bochornosos. No por el chiste de Chris Rock con Javier Bardem y Penélope Cruz, ni por el de Amy Schumer con Kirsten Dunst que ya está ampliamente explicado, sino por ese momento nada más empezar la gala en el que Regina Hall hizo subir al escenario a los invitados solteros para practicarles una prueba PCR con la lengua... y acabó sobando a Josh Brolin y Jason Momoa.

Otra forma de protesta contra Chris Rock

En los Oscar de 2005, la primera ocasión en la que Chris Rock ejercía de presentador, el humorista tuvo un comentario algo hiriente hacia Jude Law cuando en su monólogo de apertura dijo que si un director de casting quiere conseguir una auténtica estrella de cine como Tom Cruise y solo puede contar con alguien como Law debería esperar. "No son lo mismo. ¿Quién es Jude Law?".

A Sean Penn no le sentó muy bien el desprecio hacia el actor británico, y al salir a presentar un premio lo dejó bien claro: "Disculpad mi poco sentido del humor, pero para resolver la duda del presentador diré que Jude Law es uno de los actores más talentosos que hay". Una forma de protestar por el chiste de Chris Rock que no implicó partirle la cara de manera repentina.

El número musical de Seth MacFarlane

Cuando el creador de Padre de familia presentó los Oscar en 2013, uno de los momentos más infames fue el número musical en el que hizo un repaso de las películas en las que algunas de las actrices más famosas de Hollywood se habían desnudado.

Aunque los contraplanos de Naomi Watts, Charlize Theron y Jennifer Lawrence (a quien se anima explícitamente a desnudarse en breve) estaban pactados y formaban parte de la broma, el mal gusto de un número tan chabacano no fue pasado por alto en unas redes sociales menos irascibles que las actuales. Como tampoco que dentro de la canción se hiciera burla del hackeo de fotos íntimas de Scarlett Johansson.

El acento de Penélope Cruz, Javier Bardem y Salma Hayek

En la misma gala, Seth MacFarlane dio paso a Salma Hayek incluyéndola en un grupo con Penélope Cruz y Javier Bardem a quienes no se les entiende cuando hablan en inglés, "pero no importa porque son muy atractivos".

Ellen DeGeneres y Lizza Minnelli

Teniendo en cuenta lo blanco y laudatorio que suele ser el humor de Ellen DeGeneres, sorprendió aún más cuando en 2014 se metió con el aspecto físico de Lizza Minnelli refiriéndose a la actriz como "uno de los mejores imitadores de Lizza Minnelli". Si este año no se ha entendido la broma con la fama de Kirsten Dunst, imagina lo que habría sido un sobreanálisis ofendido de este chiste.

Letterman, Oprah, Uma

Uno de los chistes más legendariamente incomprendidos de la historia de los Oscar fue obra del gran David Letterman la única vez que presentó la gala, en 1995. Nada más salir al escenario, el cómico dijo que estaba deseando hacer lo siguiente: presentar a Oprah Winfrey y a Uma Thurman. Y eso es justo lo que hizo, diciendo: "Oprah, Uma. Uma, Oprah".

¿No te parece gracioso? Es difícil que el mero hecho de que los nombres de esas personas sean poco habituales lo haga divertido; incluso parece insultante reducirlas de manera tan infantil a los fonemas de sus nombres. ¿Y si te decimos que se trata de una enrevesada referencia a un relato corto del escritor Thomas Meehan (Los productores, Hairspray, Annie), titulado Yma Dream y publicado en The New Yorker, donde precisamente la gracia era la reiterada presentación de gente con nombres exóticos? Ya, tampoco mejora mucho.

James Franco travestido

James Franco vestido de Marilyn Monroe Cinemanía

En una de las peores galas de la historia de los Oscar es fácil encontrar chistes que quizás habría sido mejor que no vieran la luz. El momento en el que James Franco apareció sobre el escenario vestido como Marilyn Monroe en su icónico rol de Los caballeros las prefieren rubias para proseguir su labor de presentador junto a Anne Hathaway es uno de esos momentos.

El blackface de Billy Crystal

Billy Crystal como Sammy Davis Jr. Cinemanía

A todos nos gustaba cuando Billy Crystal presentaba los Oscar y, como número de apertura, se metía dentro de las películas nominadas ese año, ¿verdad? Bueno, quizás en 2012 no fue lo más acertado retomar su famosa imitación de Sammy Davis Jr., portando blackface total, como una referencia a los viajes en el tiempo de Midnight in Paris y compadreando con Justin Bieber.

Eso sí, por si acaso, Tracey Davis, la hija del antiguo miembro del Rat Pack, declaró después de la gala que a su padre seguro que le había divertido el sketch. Puedes ver el vídeo completo en este enlace.

Cuando Jerry Lewis tuvo que improvisar

He aquí algo increíble: en 1959, la gala de los Oscar terminó antes de tiempo. Todo bien, ¿no? Inmejorable noticia. Pues no exactamente. Puesto que el tiempo de retransmisión estaba pactado para durar unos cuantos minutos más, el presentador Jerry Lewis (¡nada menos!) se vio obligado a improvisar incómodamente un final de fiesta con la orquesta y los invitados bailando sobre el escenario. Igual ahora nos parece rompedor, pero en su momento fue calificado como el mayor bochorno en la historia de la Academia. No sabían lo que les esperaba.

EXTRA: Ricky Gervais en los Globos de Oro

Esto es un repaso a los chistes más incómodos de la historia de los Oscar, pero no podemos dejar de mencionar al campeón de la falta de respeto en lo que a galas de premios se refiere: Ricky Gervais en los Globos de Oro. Por delimitarlo, vamos a centrarnos en alusiones al aspecto físico de los invitados. ¿Por ejemplo? Cuando en 2020 llamó Baby Yoda a Joe Pesci.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.