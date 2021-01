China supera a EE UU como el mayor mercado cinematográfico del mundo

Sabíamos que una noticia como esta iba a llegar con el cierre del ejercicio económico, pero no por ello nos impacta menos. Según datos publicados por The Hollywood Reporter (vía The Playlist), el impacto de la pandemia de coronavirus en el sector del cine ha sido catastrófico, con una caída de al menos un 72% en las cifras globales de taquilla.

Según el estudio, las recaudaciones de cine en todo el mundo suman alrededor de 11.500 millones de dólares, un descenso en picado con respecto a los 42.500 millones recaudados en 2019. En cuanto al mercado estadounidense, sus ganancias ascienden a los 2.300 millones. Una cifra que supone un 80% menos que la recaudada durante el ejercicio anterior.

El largo período de cierre de los cines (especialmente en la superpotencia) y el miedo del público a regresar a las salas durante la frágil 'nueva normalidad' han sido dos factores clave en este descenso. Un descenso que se vuelve aún más escalofriante si consideramos que esos 11.500 millones no llegan a los cerca de 13.200 millones que Disney, la más potente de las majors estadounidenses, recaudó durante 2019.

Pero la novedad que puede tener más consecuencias a largo plazo es aquella que establece a China como el más importante mercado cinematográfico del mundo, reemplazando a EE UU. Aunque la taquilla de sus cines haya caído en un 70%, el Reino del Centro ha sumado 2.780 millones de dólares, con la película bélica The Eight Hundred como campeona de los rankings.

Mientras los grandes estudios buscan en el VOD la salida a su estancamiento (y un medio para controlar más y mejor los circuitos de distribución y exhibición), el mayor poderío numérico de la superpotencia asiática puede llevarnos a un futuro en el que los blockbusters estén aún más cortados a la medida de su mercado… y de su censura. Solo el tiempo dirá cuáles serán los resultados de este caos.