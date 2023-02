"No se me ocurre mejor regalo por mis treinta que haber ganado un Goya y ser un meme gracias a mi momento con Clara Lago en la gala". Con la simpatía de este mensaje conciso y sincero, la productora María Herrera compartió en redes sociales su gran noche en la ceremonia de entrega de los Premios Goya 2023.

Herrera fue galardonada con el Goya de mejor cortometraje de acción real por su labor como productora del corto Arquitectura emocional 1959, escrito y dirigido por Elías León Siminiani. Subió al escenario con el equipo del corto a recoger el premio y minutos después volvió a aparecer en las pantallas de los telespectadores de TVE de forma inadvertida.

La productora pasó detrás de Clara Lago cuando esta ejercía su labor de presentadora moviéndose entre las butacas y se chocaron ligeramente dentro de plano. "Uy, perdón", dijo la actriz. "Ha salido todo el mundo en la pausa y ahora se están recolocando".

Disponible para amenizar vuestras galas de premios. También para bodas, bautizos y cumpleaños. No te lo pienses, llama 📞📞📞 https://t.co/mR0vBtJ587 — María Herrera (@HerrMer) February 12, 2023

Era un instante de cierto desconcierto, justo después de la única pausa publicitaria de la gala, y de la actuación de Bely Basarte y Guitarricadelafuente durante la proyección del vídeo In Memoriam, en el que varios invitados regresaban a sus asientos y Lago comentó con humor qué momento tan oportuno le había tocado presentar sin Antonio de la Torre, el otro maestro de ceremonias.

¿Estaba preparado?

Como siempre que ocurre algo fuera de lo normal en una retransmisión en directo, este pequeño instante no tardó en viralizarse y ser masivamente compartido por redes. No faltaron quienes sospecharon que podía tratarse de un momento guionizado, un gag dentro del discurrir de la gala, pero nada más lejos de la realidad. "Volvía de recoger el Goya tan contenta y muerta de frío, deseando llegar a mi asiento, y ni me di cuenta", asegura Herrera.

No, no. Yo volvía de recoger el Goya tan contenta y muerta de frío, deseando llegar a mi asiento, y ni me di cuenta 😅 — María Herrera (@HerrMer) February 12, 2023

El Goya al que se refiere es el ganado por el corto Arquitectura emocional 1959, de Elías León Siminiani, del que ella es productora. Una obra hermosa, de apenas media hora de duración, que antes de ganar el premio de mejor cortometraje de ficción en los Goya ha sido galardonado también con una Espiga de Oro en la Seminci de Valladolid y en el festival de cortometrajes de Aguilar de Campoo.

Dónde ver 'Arquitectura emocional 1959'

Arquitectura emocional 1959, una producción de El Gesto Cinematográfico, cuenta la historia de amor entre dos jóvenes estudiantes universitarios de 18 y 19 años (interpretados por Marta Carmona y Manuel Egozkue) en la Madrid de 1959. Sin embargo, se podría decir que el auténtico protagonista del corto es Secundino Zuazo, el arquitecto cuya obra en dos zonas distantes pero conectadas de la capital madrileña marcará el discurrir del romance tanto como la diferencia de clase entre los amantes.

Este bello cortometraje, una emotiva carta de amor al impacto emocional de la arquitectura en nuestras vidas, puede verse actualmente en streaming a través de Movistar Plus+ y Fubo TV. Es muy probable que cambie para siempre tu forma de ir por la calle, que te haga consciente del efecto de trazos urbanos y fachadas.

El urbanismo es el invisible eje conductor de la historia de amor de Arquitectura emocional 1959. Siminiani reiteró esa idea en su discurso de agradecimiento, acordándose de las salas de cine y recordando aquellas que habían forjado su formación cinéfila. Del mismo modo, los edificios de Zuazo, de los inmuebles de renta alta al lado de El Retiro a las colonias de vivienda social donde una vez terminaba la ciudad, han sido y seguirán siendo determinantes en tantas vidas que no conocemos.

