¿Más Cheetah? Estos son los planes de Patty Jenkins para 'Wonder Woman 3'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE WONDER WOMAN 1984]

Wonder Woman 1984 se ha hecho esperar (primero, por el cambio en su fecha de estreno de Warner, después por la pandemia), pero finalmente ha llegado a la gran pantalla, y lo ha hecho casi a la vez que la confirmación por parte del estudio de que se desarrollará una tercera entrega de Wonder Woman, una vez más comandada por Patty Jenkins y Gal Gadot.

En una entrevista para Den of Geek, la directora ha dado algunas pistas sobre lo que podremos ver en la tercera entrega de la saga, que tal vez nos traiga de regreso a Cheetah (Kristen Wiig). Recordemos que, en esta secuela, la icónica villana de la Mujer Maravilla se presenta como Barbara Minerva, compañera de Diana en el Smithsonian, una mujer torpe e insegura que añora ser como la protagonista. Tanto que finalmente su sueño se cumple y termina por convertirse en Cheetah.

Jenkins ha confesado ahora que ha querido dejar la puerta abierta para que el personaje pueda regresar en el próximo capítulo de Wonder Woman, aunque de momento no hay confirmación de que vaya a ser así. A diferencia de Max Lord (Pedro Pascal), que en el filme sí renuncia a su deseo durante el desenlace, no vemos en ningún momento que Babara lo haga. Simplemente nos despedimos de ella mientras contempla el amanecer, ya sin apariencia de Cheetah.

El arco del personaje resulta incompleto, y lo es a propósito. "Tengo mis razones para haberlo hecho ambiguo", asegura Jenkins: "Y creo que no está claro cuál es su punto de vista sobre todo lo que ha pasado". "Me gusta que hayamos cerrado el punto de vista de Max y que veamos la culminación de su historia, creo que es importante", añade: "Pero la verdad es que puede o no haber más que ver de Barbara".

De momento, Warner no ha anunciado el regreso de Wiig para la tercera entrega de Wonder Woman, pero la secuela ha sido para muchos una especie de presentación del personaje, ya que la villana más emblemática de la protagonista en los cómics ha quedado aquí a la sombra de Max Lord.

Adiós al pasado

Otro de los detalles que conocen sobre Wonder Woman 3 es que tendrá lugar en la actualidad o en un futuro cercano. Recordemos que la primera película se ambientó en la Primera Guerra Mundial mientras que la segunda pasa en 1984. En 2019, en una entrevista para The Hollywood Reporter, Jenkins confirmaba que ya tenía ideas para la tercera parte y que no pensaba hacer "otra pieza de época".

"No planeo ambientarla en el pasado otra vez porque, ¿a dónde vas a ir?", afirmaba la cineasta: "Tienes que ir hacia adelante. Es definitivamente una historia contemporánea. Es todo lo que puedo decir".

Recordemos que Wonder Woman 1984 se despide también con una escena postcréditos que bien podría tener continuación en la tercera entrega. La escena en cuestión revela que la guerrera Amazona Asteria, a la que da vida Lynda Carter, está viva. ¿Se topará con Diana en un futuro?