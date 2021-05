Charlize Theron se pasa al surf en la nueva película de la directora de 'Mulán'

La temática en torno al surf ha dado sus buenos clásicos en el género como El gran miércoles de 1978 dirigida por John Milius o el thriller Le llaman Bodhi de 1991 con Keanu Reeves y Patrick Swayze dirigidos por Kathryn Bigelow. Pero, el proyecto ahora es realizar una historia basada en hechos reales. Sería una producción de Netflix que dirigiría la neozelandesa Niki Caro, la directora del live action de Disney Mulán, y que protagonizaría toda una estrella como Charlize Theron, según ha confirmado Deadline.

Se basaría en el artículo The Fight For Gender Equality In One of the Most Dangerous Sports on Earth, publicado por Daniel Duane en el New York Times Magazine, narrando la odisea de las deportistas Bianca Valenti, Andrea Moller, Paige Alms y Keala Kennelly en su lucha para que las mujeres tuvieran el mismo derecho a participar en las grandes competiciones que tienen lugar encima de la tabla y entre las olas más enormes.

La adaptación y desarrollo del guion correrá a cargo de una prestigiosa veterana, Becky Johnston, nominada al Oscar como guionista por El príncipe de las mareas (1991) y que también en los 90 fue la autora del libreto de Siete años en el Tíbet con Brad Pitt y Anthony Hopkins.

Todavía no hay título definitivo, pero para irnos haciendo una idea, más bien del riesgo que comporta este deporte y las olas sobre las que se mueven los surfers profesionales, podemos ver un breve vídeo con una de sus protagonistas reales, Bianca Valenti.

