'Chaos Walking': todos los pensamientos de Tom Holland al descubierto

“¿A qué puede parecerse hundirse en plena lucidez en el interior de ti mismo cuando ese interior es un territorio enemigo, amenazador, el lugar de un horror sin nombre? Sin nombre, sin fin, sin límite. Un horror que no cesa nunca y que ocupa todo el espacio, el cien por cien de camembert mental del que Chögyam Trungpa dice que dedicamos solo un veinte por ciento al presente?”, se pregunta Emmanuel Carrère en su nuevo libro, Yoga, una meditación sobre la depresión y sobre cómo esta filosofía puede ayudar a distanciarnos de nuestro caos mental. Unas enseñanzas que, sin duda, vendrían de maravilla a los protagonistas masculinos de Chaos Walking, atrapados en un planeta en el que sus pensamientos pueden ser escuchados por los demás.

Es el año 2257 y el planeta se llama Nuevo Mundo. Ninguno de estos colonos que huyeron de la Tierra en busca de una vida mejor escapa del ‘Ruido’. “El Ruido es la mente humana sin editar. El ‘Ruido’ es todo lo que piensas, tus fantasías, lo que deseas y en lo que crees”, explica el escritor Patrick Ness, autor de la novela El cuchillo en la mano (primera parte de la trilogía Chaos Walking editada en España por Nube de tinta) que además ha participado como coguionista en la adaptación.

“Creo que ya somos bastante ruidosos. Utilizamos la tecnología y las redes sociales para gritarnos los unos a los otros y se me ocurrió que el siguiente paso sería que no pudiésemos escapar de esos gritos. Es una idea terrorífica porque el cerebro es un lugar caótico”, explica el autor de Un monstruo viene a verme. Este mal sonoro que contamina el Nuevo Mundo fue el motivo por el que Doug Liman se interesó por el proyecto. Para el director de The Bourne Identity el reto era sin duda alguna cómo trasladar a la pantalla ese universo en el que los pensamientos de los otros quedan al descubierto. ¿Cómo reaccionarían los personajes al ‘Ruido’ de los demás? Y, sobre todo, ¿cómo iban a representar ese sonido tan angustioso?

Fans galácticos

El libro de Ness se convirtió en un éxito muy rápido, conjugando entre sus fans a la actriz de Star Wars Daisy Ridley. “Me gustó cómo Chaos Walking presenta una distopía emocional y la representación que hace de las redes sociales, donde la gente dice cosas sin pensar en la repercusión que pueden tener”, explica la intérprete. Ridley da vida a Viola, la única superviviente de una misión espacial cuya nave se estrella en Prentisstown.

Pero, sorpresa, aunque ella es capaz de escuchar los pensamientos de los hombres del Nuevo Mundo, ellos son incapaces de escuchar los de Viola, lo que de pronto abre el interrogante sobre si realmente las mujeres de la colonia fueron asesinadas por los alienígenas autóctonos como defienden los hombres. “¿Qué pasaría si algo drástico le sucede a un género pero no al otro? ¿Cómo afectaría eso a las dinámicas de una comunidad?”, se pregunta la actriz aludiendo a este ‘Ruido’ que no afecta a las mujeres del Nuevo Mundo.

Tom Holland y Daisy Ridley en Chaos Walking eOne

Bien, dado que en Prentisstown no queda ni rastro de ellas, es fácil ver esta premisa de ciencia-ficción desde un ángulo de género. Los hombres pintan mal. Pero no todos. Hay un adolescente en la aldea que decide ayudar a Viola. Se llama Todd y aunque nunca había visto a una mujer su instinto le lleva a ayudarla a escapar de sus vecinos.

“Quería que los dos personajes fuesen igual de listos, que tuviesen el mismo miedo y las mismas inquietudes –explica Ness–. Chaos Walking es la historia de cómo los dos se dan cuenta de que pueden apoyarse en el otro”. Siempre que el ‘Ruido’ no se interponga entre ellos, claro. Porque la combinación de “chico conoce a chica por primera vez en su vida” y “chico dice en voz alta de forma compulsiva todo lo que se le pasa por la cabeza” genera más de una situación divertida. “Es la primera vez que Todd ve a una chica y su cerebro está disparatado”, resume Ridley.

¿Y qué mejor que un simpático Spider-Man para interpretar a Todd? “Tom Holland es perfecto para el papel porque tiene cierta dureza, pero también esa inocencia por debajo”, explica el productor Doug Davison. Mucho más vulnerable aquí que en el Universo Cinematográfico Marvel, el personaje de Holland no ha conseguido aún domar su ‘Ruido’.

Daisy Ridley en Chaos Walking eOne

“Soy Todd Hewitt, soy Todd Hewitt”, se repite una y otra vez intentando bloquear otros pensamientos que lo desnudan ante los demás. Y, sobre todo, ante el alcalde de Prentisstown, el líder de la ciudad con aires de villano interpretado por Mads Mikkelsen que tiene bajo su influjo a Todd. “Es la clásica historia de querer ganarte la aprobación de tu padre. Mi personaje ve a Todd como un posible futuro líder para Prentisstown”, explica el actor, cuyo alcalde es una especie de maestro zen del ‘Ruido’, el único capacitado en la aldea para mantenerlo en silencio.

Cada ruido es único

Aunque tiene lugar en otro planeta, Chaos Walking se rodó en este. Más concretamente en unos bosques de Montreal, con un diseño de producción y una dirección de fotografía que en todo momento tuvieron en cuenta el ‘Ruido’, verdadero protagonista de la película. Jeff White, nominado a los mejores efectos visuales por Los Vengadores (Joss Whedon, 2012), fue el encargado de poner en imágenes este flujo de conciencia incesante. “La clave fue encontrar el equilibrio entre algo puramente abstracto que nos permitiese representar las emociones de los personajes a través del color y el movimiento e introducir elementos fundamentales de la historia”, explica el jefe de departamento. “El espectador entenderá qué está sucediendo en la cabeza de los personajes desde el primer momento; queríamos que entendiese que el ‘Ruido’ forma parte de ese universo y que es algo físico.

Cada ‘Ruido’ es único”, explica White, que trabajó con el supervisor de efectos visuales Matt Johnson en el acabado final: “Jugamos con la idea de contaminación sonora. Queríamos que fuese algo orgánico y no mágico”, explica sobre un proceso que incluyó la grabación de los pensamientos de los actores y el análisis posterior de sus altos y bajos. Entre todos los pensamientos que escuchamos en Chaos Walking, algunos, como el incendiario y violento murmullo del Predicador (David Owoleyo), asustan más que otros. Ya lo decía Carrère. El cerebro puede ser un territorio enemigo, amenazador, el lugar de un horror sin nombre.