Channing Tatum se une a Sandra Bullock en la comedia ‘The Lost City of D’

La década de los ochenta lleva tiempo impregnando el mainstream actual, bien sea con artefactos nostálgicos o películas que buscan recrear el espíritu de esos años. El reciente estreno de Wonder Woman 1984 es el mejor ejemplo de ello, pero el cine popular contemporáneo mantiene su fijación por el pasado y quiere probar a recrear el desprejuiciado sentido de la maravilla de las películas de la época. La futura Jungle Cruise, producida por Disney y con Dwayne Johnson y Emily Blunt como protagonistas, parece estar influida por el clásico ochentero Tras el corazón verde, pero en última instancia le debe demasiado a la atracción de Disneyland que le da título.

En el caso de The Lost City of D, desarrollada por Paramount, esta deuda está aún interiorizada del todo. El memorable film de Robert Zemeckis, que tuvo a Kathleen Turner y Michael Douglas como protagonistas y dio pie a una secuela, La joya del Nilo, supone así el mayor referente para un nuevo proyecto que, según recoge The Hollywood Reporter, ya tiene a Sandra Bullock y Channing Tatum a bordo. Escribe Dana Fox sobre una idea original de Seth Gordon, y dirigen los hermanos Adam y Aaron Nee, que dirigieron en 2015 Band of Robbers y ahora mismo se encuentran inmersos en la producción de Masters of the Universe protagonizada por Noah Centineo.

The Lost City of D se centra en una novelista (Bullock), que de repente descubre que la ciudad legendaria de la que ha escrito en sus obras es real, y se lanza a su búsqueda acompañada de un actor que interpreta Tatum (quien también ejerce de productor y ahora mismo ultima los preparativos de Dog, su debut como cineasta). Que su argumento sea sumamente parecido al de Tras el corazón verde deja claro hacia qué lado caen las lealtades de los hermanos Nee, aunque está por ver si logra emular la encantadora aventura screwball que puso en pie Zemeckis.