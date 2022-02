Channing Tatum no ve películas de Marvel desde que dejó de ser Gambito: "Fue como perder a un amigo"

Ha pasado un tiempo desde la última vez que supimos de Channing Tatum. Más allá de su divertido cameo en Free Guy, el actor lleva sin hacer una película desde que en 2017 coprotagonizase La fuga de los Logan junto a Adam Driver y Daniel Craig. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?

Pues bien, el actor ha confesado en una larga entrevista que pasó mucho tiempo preparando su gran proyecto, Gambit. En ella el intérprete de Infiltrados en clase iba a dar vida al mítico personaje de los cómics de X-Men, al que apenas hemos podido ver en el universo cinematográfico, más allá de una aparición puntual en X-Men: Orígenes Lobezno en la piel de Taylor Kitsch.

Pero aquel proyecto se truncó cuando Disney adquirió los derechos de Fox, el estudio que producía la película, y el proyecto quedó cancelado como tantos otros durante la adquisición de la compañía. Un duro revés para Tatum, que llevaba más de cuatro años preparando la película junto a Reid Carolin, guionista de las películas de Magic Mike. "El estudio realmente no quería que la hiciéramos. Querían a cualquiera menos a nosotros, básicamente, porque nunca habíamos dirigido nada", afirma contundente Tatum.

Según el actor de Foxcatcher, la película de Gambito tenía un tono parecido al de Deadpool y estaba tan enamorado de la idea que estaba dispuesto a dejar la idea de dirigir. Pero al final se fue todo al garete y Channing Tatum tuvo que empezar a aceptar que Marvel seguía adelante sin su Gambito. Y ahí fue cuando empezaron los problemas.

"Una vez que Gambito se fue, quedé traumatizado", confiesa el intérprete, quien añade que ya ni siquiera es capaz de ver películas de Marvel: "Apagué mi máquina Marvel. No he podido ver ninguna de las películas. Me encantaba ese personaje. Fue demasiado triste. Fue como perder a un amigo porque estaba muy preparado para interpretarlo". Afortunadamente, el actor parece haber vuelto a trabajar y solo este año tiene pendiente de estreno dos películas.

La primera de ellas es La ciudad perdida, comedia romántica de aventuras que protagoniza junto a Sandra Bullock. Y la segunda es Dog, su primera película como director, junto a Reid Carolin, y basada en la historia de su propia perra Lulu.

