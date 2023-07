10 curiosidades de Channing Tatum que no sabías ante el éxito de 'El último baile de Magic Mike'

La primera vez que los espectadores conocieron a Mike Lane fue en 2012 en la película Magic Mike, que, contra todo pronóstico, se convirtió en un proyecto muy rentable para Warner Bros. Once años después, las aventuras del stripper llegan a su fin con El último baile de Magic Mike que llegó el pasado 2 de junio a España, directamente a HBO Max.

El papel de stripper es uno de los más importantes de la carrera de un Channing Tatum que lleva casi dos décadas conquistando al público en la gran pantalla. Diecisiete años después de aparecer en la película que le llevó a la fama, Step Up (2006), el actor sigue siendo una de las caras de Hollywood más reconocibles en todo el mundo. A pesar de ser una estrella del cine, hay ciertos aspectos de la vida de Tatum que no son tan conocidos para el público general.

Su primera película

La primera incursión del actor en el mundo del cine fue a lo grande: fue uno de los jugadores del equipo de baloncesto de Richmond Oilers en Entrenador Carter (2005), protagonizada por Samuel L. Jackson. La película recaudó más de 76 millones de dólares en todo el mundo, algo nada desdeñable para un debut en Hollywood.

Sus profesoras de baile

Fue al año siguiente con Step Up cuando Tatum saltó a la fama. Para protagonizar la cinta de bailes urbanos, el de Alabama tuvo que aprender a moverse, lo que consiguió gracias a unas abuelitas. Tal y como admitió en el programa de James Corden, no tenía ningún sentido del ritmo, así que una señora en una fiesta de cumpleaños le enseñó. El tiempo ha corroborado que fue muy buena profesora.

Channing Tatum antes de ser actor

Como la mayoría de los que se dedican al mundo de la actuación, Channing Tatum, antes de llegar a Hollywood, tuvo trabajos de lo más variopinto: el de Alabama fue desde modelo para Abercrombie & Fitch hasta agente hipotecario, pasando por techador de casas, e incluso estuvo durante un tiempo trabajando en una clínica para cachorros.

¿Es s tripper en la vida real?

Uno de esos trabajos fue el de stripper en un local nocturno, cuando Tatum tenía 19 años. Estuvo durante ocho meses en un club de Florida, y sus vivencias en ese tiempo inspiraron al actor para crear la historia de Magic Mike años más tarde.

Fotograma de 'Magic Mike' Cinemanía

Financiación de 'Magic Mike'

Su historia como stripper se llevó al cine en 2012 con la primera entrega de la trilogía, Magic Mike. La cinta recaudó más de 167 millones de dólares en todo el mundo, cuando su presupuesto fue de apenas siete. Toda la financiación de la película corrió a cargo de Channing Tatum y del director, Steven Soderbergh.

'Los Simpson'

Como tantas otras personalidades, el actor también ha tenido su versión en Springfield. Apareció en el noveno episodio de la 25ª temporada de Los Simpson, en el que Tatum aparece pasado de peso, ya que había interpretado al propio Homer en una película sobre su vida.

Channing Tatum en 'Los Simpson' 20TH CENTURY FOX

Abandonó las redes sociales

En 2019, Channing Tatum decidió dejar las redes sociales por un tiempo, ya que, tal y como publicó en ellas, el actor había tratado de "inspirarme y crear de nuevo, pero para ser honesto no me siento o, al menos, no me he sentido así durante los últimos dos años". El actor regresó poco después.

Escritor de cuentos infantiles

Precisamente ha sido a través de las redes sociales donde Tatum ha publicitado su libro infantil, The One and Only Sparkella, que escribió junto a su hija en la cuarentena. Tal ha sido el éxito de su primera aventura literaria que el actor sacará a la venta una segunda parte, y, además, será adaptado a la gran pantalla con una película en acción real.

X-Men

Al igual que Dwayne Johnson estuvo mucho tiempo detrás de Black Adam, el sueño interpretativo de Channing Tatum siempre había sido encarnar a Gambito, el personaje de los X-Men. Cuando parecía que, por fin, esa película se iba a hacer realizar, Disney desechó la idea, tal y como reconoció el propio actor, lo que le dejó traumatizado respecto a Marvel.

Videos musicales

En el año 2000, Tatum apareció en el vídeo musical de la canción She Bangs, de Ricky Martin. El actor aparece como camarero, con pintura en la cara y un peinado mohicano. Diecisiete años más tarde también participó en el videoclip de Beautiful Trauma, de la cantante P!nk.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.