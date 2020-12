Chadwick Boseman recibirá un premio póstumo en los MTV Awards

Este agosto fallecía a los 43 años y a causa de un cáncer de colon Chadwick Boseman, actor conocido sobre todo por encarnar a T’Challa (alias Black Panther) en el Universo Cinematográfico de Marvel. La muerte causaba conmoción en Hollywood y múltiples personalidades de la industria se volcaban en homenajear a Boseman; homenajes que han traspasado la barrera de las redes sociales para transformarse en tributos dentro del streaming (con Black Panther cambiando su opening en Disney+) o reconocimientos en forma de premios. Es el caso de los Gotham Independent Film Awards, que anunciaron recientemente rendirle tributo durante la celebración al tiempo que le nominaban por su trabajo en La madre del blues, película de Netflix que supuso su última interpretación y que se estrena este 18 de diciembre.

En sintonía a los Gotham, ahora The Hollywood Reporter revela que los MTV Movie & TV Awards también homenajearán a Boseman, entregándole de forma póstuma el premio “Hero for the Ages”. Dicho galardón será fallado por parte de Don Cheadle y Robert Downey Jr. (compañeros del MCU) y formará parte del especial "Greatest of All Time" presentado por Vanessa Hudgens, que a lo largo de 90 minutos conmemorará grandes escenas del cine y la TV que nos ha acompañado desde los años 80 y presentará avances de los principales estrenos de 2021.

Aparte de por La madre del blues, el nombre de Boseman figura en todas las quinielas de la temporada de premios por su aparición en Da 5 Bloods de Spike Lee, siendo bastante probable que obtenga la nominación a Mejor actor por uno u otro papel en la próxima ceremonia de los Oscar a celebrarse en abril del año que viene. Por su parte, el MCU no piensa renunciar a la marca Black Panther, y el estudio de Kevin Feige tiene planeado rodar su secuela en verano de 2021, habiéndose descartado del todo que Boseman sea resucitado vía CGI y tanteándose que Letitia Wright, su hermana en la ficción recientemente fulminada en redes, gane protagonismo.