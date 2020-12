Chadwick Boseman, 'Parásitos o 'Gambito de dama' entre lo más buscado en Google en cine y TV este 2020

Como es habitual por estas fechas, Google ha revelado cuáles han sido las búsquedas que han sido Top Trending a lo largo del año. Y, claro, en este 2020 ha destacado todo lo relacionado con "coronavirus" o "Covid".

Pero en lo referente a cine y televisión la ganadora de los Oscar, la surcoreana Parásitos de Bong Joon-ho, o el prematuro fallecimiento de Chadwick Boseman, el protagonista de Black Panther de Marvel, o series como la estupenda Gambito de dama, el revival de Kárate Kid con Cobra Kai, la increíble pero cierta historia que nos cuenta Tiger King o la imprescindible The Last Dance (El último baile) en torno a la figura de Michael Jordan se encuentran entre las que se han llevado la palma en cuanto al interés suscitado por los internautas en el buscador de Google.

Entre los nombres propios, también estrellas como un incombustible Tom Hanks o una Amber Heard de actualidad, más que por sus labores de actriz por las demandas y juicios que la enfrentan a su ex Johnny Depp.

Estas serían los Top 10 de los los Top Trendings en cuanto a intérpretes, películas, películas de acción, thrillers, dramas, comedias y series de televisión.

Fallecimientos

Kobe Bryant

Naya Rivera

Chadwick Boseman

George Floyd

Ruth Bader Ginsburg

Eddie Van Halen

King Von

Kelly Preston

Pop Smoke

Ahmaud Arbery

Intérpretes

Tom Hanks

Chris D’Elia

Jada Pinkett Smith

Timothée Chalamet

Ricky Gervais

Amber Heard

Joaquin Phoenix

Danny Masterson

Ryan Dorsey

Lea Michele

Películas

Parásitos

1917

Black Panther

Aves de presa (Harley Quinn)

Mujercitas

Just Mercy (Cuestión de justicia)

Bad Boys 3 (Bad Boys for Life)

Sonic, la película

Contagio

Fantasy Island

Películas: Acción

1917

Black Panther

Aves de presa (Harley Quinn)

Bad Boys 3

Sonic, la película

Mulan

La vieja guardia

Artemis Fowl

Bloodshot

Extraction (Tyler Rake)

Películas: drama

Mujercitas

Cuestión de justicia

Tenet

365 Días

Jojo Rabbit

The Photograph (Retrato de un amor)

Enola Holmes

The Gentlemen: Los señores de la mafia

La caza

After. En mil pedazos

Películas: Thriller

Contagio

Fantasy Island

Underwater

The Grudge (La maldición)

El hombre invisible

Otra vuelta de tuerca (The Turning)

El diablo a todas horas (The Devil All The Time)

Antebellum

Gretel & Hansel

Knock Knock

Películas: comedia

Hubie Halloween (El Halloween de Hubie)

Like a Boss (Socias y enemigas)

Onward

Trolls World Tour (Trolls 2: Gira mundial)

Borat 2

Spies in Disguise (Espías con disfraz)

The Wrong Missy (La otra Missy)

Dolittle

King of Staten Island (El rey del barrio)

Downhill (Un desastre de altura)

Series de televisión

Tiger King

Cobra Kai

Ozark

The Umbrella Academy

Gambito de dama

Little Fires Everywhere

Outer Banks

Ratched

All American

The Last Dance (El último baile)