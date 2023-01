Chad Stahelski ('John Wick') dirigirá a Michael B. Jordan en la secuela de 'Sin remordimientos'

La obra de Tom Clancy tiene una predisposición irresistible a ser trasladada al audiovisual. Más allá de las múltiples adaptaciones de las aventuras de Jack Ryan, en 1998 otra de sus novelas, Rainbow Six, dio pie a una franquicia de videojuegos desarrollada por Ubisoft que se extiende hasta nuestros días. Las entregas de Rainbow Six se han basado, pues, en una unidad antiterrorista que lidera John Clark: a su modo un personaje tan conocido como Ryan (en cuyas novelas precisamente debutó). Clark es un SEAL de la Marina reconvertido en agente de la CIA, y el año pasado tuvo por fin una película para él solo. Se trataba de Sin remordimientos, y Clark estaba interpretado por Michael B. Jordan.

Stefano Sollima dirigió el film con guion de Taylor Sheridan, y aunque la idea de Paramount era estrenarlo en cines, las circunstancias pandémicas favorecieron que la major cediera la exhibición a Amazon. Así que Sin remordimientos se incorporó al catálogo de Amazon Prime en abril de 2021, sin obtener críticas muy entusiastas pero logrando el suficiente seguimiento del público como para que sus artífices hayan resuelto producir una secuela. Una basada, precisamente, en la citada Rainbow Six. Jordan (que este 3 de marzo estrena Creed III en su debut como director) volverá a interpretar a John Clark, mientras que Paramount ha elegido como sucesor de Sollima a un realizador bastante reputado.

Así, The Hollywood Reporter recoge que será Chad Stahelski quien dirija Rainbow Six como secuela de Sin remordimientos. Stahelski se dio a conocer en la industria como doble de acción, para luego consagrarse gracias a dirigir esa saga John Wick de la que nunca se ha apartado. El director repetirá por tercera vez en John Wick 4, que protagonizada por Keanu Reeves se estrena este 24 de marzo, y más allá de Rainbow Six tiene la agenda plagada de proyectos. Stahelski no solo tiene pendiente un remake de Los inmortales con Henry Cavill: también lleva tiempo dándole vueltas a una adaptación del videojuego Ghost of Tsushima, que le gustaría que fuera hablada íntegramente en inglés.

