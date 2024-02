Los César del cine francés premian a un corto español (y a 'Anatomía de una caída', por supuesto)

Ayer se celebró la 49ª edición de los premios César, entregados cada año por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia. Como era de esperar Anatomía de una caída partía como gran competidora, aspirando a rascar premio en las principales categorías. El film de Justine Triet terminaba así de consagrarse mientras es candidato a Mejor película en los próximos Oscar, y se da la curiosa tesitura de no haber podido competir como Mejor película internacional porque Francia no lo seleccionó, optando en su lugar por A fuego lento de Tran Anh Hùng.

La cual, para más inri, ha pasado muy desapercibida en la convocatoria de los César. En cualquier caso ha ocurrido lo esperable y Anatomía de una caída se ha llevado los premios principales: Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz para Sandra Hüller, Mejor actor de reparto para Swann Arlaud (el conocido en redes sociales como "abogado sexy") y Mejor guion original. Más allá de estos triunfos, desde la industria española nos hemos llevado una alegría en lo referente a la categoría de Mejor corto documental, donde ha ganado La mecánica de los fluidos.

La mecánica de los fluidos es, en efecto, una producción española, dirigida por Gala Hernández López. Se trata de una indagación en la comunidad incel de Internet, llevada a cabo personalmente por Hernández, y la Academia francesa lo ha considerado el mejor corto documental del año. Puedes ver los otros ganadores bajo estas líneas:

MEJOR PELÍCULA

Anatomía de una caída de Justine Triet

Las dos caras de la justicia de Jeanne Henry

Perro feroz de Jean-Baptiste Durand

El caso Goldman de Cédric Kahn

El reino animal de Thomas Cailey

MEJOR DIRECCIÓN

Justine Triet por Anatomía de una caída

Catherine Breillat por El último verano

Jeanne Henry por Las dos caras de la justicia

Cédric Kahn por El caso Goldman

Thomas Cailley por El reino animal

MEJOR ACTRIZ

Sandra Hüller por Anatomía de una caída

Léa Drucker por El último verano

Virginie Efira por Just the two of us

Hafsia Herzi por The Rapture

Marion Cotillard por Little Blue Girl

MEJOR ACTOR

Arieh Worthalter por El caso Goldman

Romain Duris por El reino animal

Benjamin Lavernhe por Abbé Pierre

Melvil Poupaud por Just the two of us

Raphaël Quenard por Yannik

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Adèle Exarchopoulos por Las dos caras de la justicia

Élodie Bouchez por Las dos caras de la justicia

Miou Miou por Las dos caras de la justicia

Leila Bekhti por Las dos caras de la justicia

Galatea Bellugi por Perro feroz

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Swann Arlaud por Anatomía de una caída

Anthony Bajon por Perro feroz

Arthur Harari por El caso Goldman

Pio Marmaï por Yannick

Antoine Reinartz por Anatomía de una caída

REVELACIÓN FEMENINA

Ella Rumpf por El teorema de Marguerite

Celeste Brunnquell por La fille de son père

Kim Higelin por El consentimiento

Suzanne Jouannet por The Royal Way

Rebecca Marder por De grandes espérances

REVELACIÓN MASCULINA

Raphaël Quenard por Perro feroz

Julien Frison por El teorema de Marguerite

Paul Kircher por El reino animal

Samuel Kircher por El último verano

Milo Machado Graner por Anatomía de una caída

MEJOR GUION ORIGINAL

Anatomía de una caída

Perro feroz

Las dos caras de la justicia

El caso Goldman

El reino animal

MEJOR GUION ADAPTADO

Just the two of us

El consentimiento

El último verano

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

¡Linda quiere pollo!

Mars Express

No se admiten perros ni italianos

MEJOR DEBUT

Perro feroz de Jean-Baptiste Durand

The Rapture de Iris Kaltenbäck

Vermin de Sebastien Vanicek

Vincent debe morir de Stéphan Castang

Bernadette de Léa Domenach

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

La naturaleza del amor de Monia Chokri

El rapto de Marco Bellocchio

Oppenheimer de Christopher Nolan

Perfect Days de Wim Wenders

Fallen Leaves de Aki Kaurismäki

MEJOR DOCUMENTAL

La cuatro hijas de Kaotuher Ben Hania

Notre corps de Claire Simon

En el Adamant de Nicolas Philibert

Little Girl Blue de Mona Achache

Atlantic Bar de Fanny Molins

MEJOR CORTOMETRAJE

L'attente de Alice Douard

Boléro de Nans Laborde-Jourdàa

Les silencieux de Basile Vuillemin

Rapide de Paul Rigoux

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

La mecánica de los fluidos de Gala Hernández

L'acteur ou la surprenante vertu de l'inchomprhéhension de Hugo David y Raphaël Quenard

L'Effet de mes rides de Claude Delafosse

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.